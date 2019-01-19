NBA》沃神驚爆：半獸人加盟火箭補強內線

2019年01月19日 13:20 中時電子報 黃及人

《ESPN》記者沃納洛斯基19日突然爆料，先發中鋒卡培拉因傷缺陣至少4到6周的火箭，隨即找到不錯補強內線人選，「半獸人」法瑞德將跟籃網達成合約買斷協定，等到21日過渡期結束，就以自由球員身分跟火箭簽下1年底薪合約。

沃神強調，火箭必須要為法瑞德的加盟騰出1個球隊名額，根據消息來源透露，由於卡培拉將會缺席很長時間，法瑞德應該可以獲得很多上場時間，這對本季加盟籃網不受重用的法瑞德來說，無疑是重新證明自我實力的最佳機會。

2011年第22順位被金塊選上的法瑞德，一待金塊就是7年時間，他在內線打法強悍，就跟野獸一樣，所以才獲「半獸人」封號，沒想到去年夏天跳槽籃網，不僅因傷打打停停，本季僅打12場，場均更創生涯新低的5.1分、3.7籃板。

但在去年12月30日出戰公鹿比賽，法瑞德難得上場打了27分鐘，貢獻21分、10籃板，今年1月8日遭遇塞爾提克，也拿13分、12籃板，證明他仍具備一定內線功力，更讓火箭打定主意就要搶他，趕緊彌補卡培拉缺陣時的內線漏洞。

(中時電子報)