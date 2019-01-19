美中台角力學者：蔡拚連任抗陸拉美台灣成最大變數

2019年01月19日 13:33 旺報 潘維庭

中華民國國際關係學會19日舉行「2019年全球局勢展望」座談會。（潘維庭攝）

2019年的美、陸、台三邊關係為何？學者指出，新的一年三方都有一些變化，都想改變現狀；兩岸關係會是比較不穩定的狀況，但其中最大的變數是台灣，因為大陸和美國雖然都有台灣牌，但會看貿易戰談判結果決定要不要打這張牌，只有蔡政府因為要尋求連任，對「醞釀抗中」這張好牌不會放棄。

中華民國國際關係學會19日舉行「2019年全球局勢展望」座談會。學會會長、淡江大學國際事務學院院長王高成指出，從大陸來看，先前一向對執政兩年多的蔡政府冷處理，但今年初「告台灣同胞書40周年」紀念會上，習近平的談話在「反獨促統」的力道中，「促統」意味更強，對「九二共識」習近平也有自己的新說法，更拋出「一國兩制」台灣方案，以及各政黨團體可以民主協商的構想。

在美國方面，美國也在伺機打台灣牌、朝鮮半島牌、南海牌，川普手上籌碼很多，台旅法雖不一定實施，「但想做時都有」，美國航母若在明年大選期間經過台海，就有新的變數，都看川普怎麼運用。美國不一定會怎麼做，會看雙方經貿協商結果，川普自己目前也有政府暫時打烊的問題，也會針酌是否要與大陸繼續對峙，反而讓自己經濟復甦不夠快。

至於台灣自己的變化，王高成認為，蔡總統也想打中國牌和美國牌，想營造「對抗中國」成為競選連任的基礎。先前因為內政和經濟表現不好，在九合一選舉結果失利，但習近平的談話「給她找到浮板」，會想積極加以運用。

王高成指出，習近平的談話是一種戰略性的大架構，台灣若不回應，大陸一時間也不太會有直接動作，他認為習近平先前的對台談話「戰略上站得住腳、但戰術錯誤」，大陸接下來也會調整，從現在到明年大選投票，不會再給民進黨添柴火，會盡可能穩健。

因此接下來，只有台灣在蔡總統想要連任的情況下，把「九二共識」和「一國兩制」連結在一起，蔡總統顯然不想讓戰火熄下去，大陸也知道習的談話已造成負面影響，接下來看大陸怎麼回應。但若美陸談判結果不佳，想打台灣牌，習近平看到美台進一步結盟，也難對內部交待，會有強制出手可能。

(旺報 )