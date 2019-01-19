佩琪又PO文 批民進黨打柯就像政壇虐兒事件

2019年01月19日 14:04 中時 張潼

台北市長柯文哲妻子陳佩琪今中午又在臉書發文，繼上次怒批民進黨選前對柯文哲手段之狠、心也凶殘，選後卻說白綠合作，天底下哪有這種道理，她今仍火力全開，舉出數個民進黨打柯的行為說，政壇上其實也有虐兒事件，「自提任選就自提人選，這是政黨的權力，但有需要對競爭者做如此鋪天蓋地、人格毀滅式的汙蔑嗎？」她還以NCC開罰中天新聞台為例指出，柯文哲被汙蔑最凶的時候，NCC說管不到，現在卻又可以變成正義之師？

最後，陳佩琪更說，她不懂為什麼一個政黨才2年多，就搞到中間選民投不下去？有人說是一例一休，有人說是砍7天假，有人說是年改造成民怨，但她對這些無感，只希望下一任選贏的執政當權者，不要讓先生再被鋪天蓋地抹黑、汙蔑，「不想再遇到一個不思強化自己執政能力，整天只想消滅政敵來強固政權的主政者」。

陳佩琪先是以小兒科醫師的自身經驗，提到最近台灣社會有許多虐兒事件，作為醫療人員，可以從哪些跡象發現不對勁。接著她話鋒一轉提到，其實政壇上也有虐兒事件。

陳說，2016年大選結束、新政府還未上任，先生就開始莫名其妙挨揍，「跟虐童案的加害者一樣，當人閒閒沒事幹的時候，就會以打小孩為樂，當時先生的民調就是這樣一路被打趴的」，但等到「一個人找到工作，又發現老闆要求很高，自己能力不夠又做不好時，短時間就沒空打小孩了」，意指蔡政府正式上任後，民進黨開始處理各種國家事務，就沒空修理柯文哲。

陳佩琪接著表示，但到了2017世大運結束，隨著2018選舉到來，先生又開始挨揍，「實在不懂4年前『擁柯』外溢，現在『打柯』是也期待外溢？『打柯』能讓他們選票變多？還是期待打死了，就一勞永逸？人不會做對自己有傷的事情，所以他們真的是期待「打柯」能讓他們選票變多，當然遇到體質弱的人，趁機打死更好。」

陳佩琪諷刺，選前為了輸贏沒理性，令人驚訝的是，選輸了，理智就回來了，立刻要大家別計較、合作修補關係，「自提人選就自提人選，這是民主國家政黨的權力，但有需要對競爭者做如此鋪天蓋地、人格毀滅式的汙衊嗎？被罵1年多了，有人期待選後我們能大人有大量，對於過去的一切「船過水無痕」，不這樣就是心胸狹窄，請問我們是失智了？還是腦袋瓜換記憶體了？還是人腦跟電腦一樣，格式化後就能忘掉一切了？」

最後陳佩琪說，最近有一間電視公司被NCC開罰，原來NCC可以裁罰媒體，「以前先生被汙衊最兇、最需NCC管管的時候，他們卻說「管不到節目內容，當事人覺得不爽被汙衊，要告自己去告」，請律師上法院告人要花很多錢的，現在NCC竟為了一句「大家未離開」或「大家麥離開」，就變成正義之師，就可開罰媒體？」她諷，不知道為什麼一個政黨才兩年多，就搞到讓多數中間選民投不下去？但個人只卑微的希望，下一任選贏的執政當權者，不要讓先生再被鋪天蓋地的抹黑與汙衊，我不想再遇到一個不思強化自己執政能力，整天只想消滅政敵來強固政權的主政者。

(中時 )