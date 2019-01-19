蔡英文出訪過境紐約？綠委：稱不上台美關係特別突破

2019年01月19日 13:35 中時 楊孟立

距離2020總統大選只剩下一年的時間，消息傳出外交部安排蔡英文總統今年下半年出訪加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森以及海地，並積極爭取過境美國紐約，藉由外交成果提升蔡總統爭取連任的聲勢。不過，綠委以及學者皆認為，總統出訪過境紐約並非首例，對於選舉加分不大。

民進黨立委羅致政表示，總統出訪不應該只是從國內選舉的角度考量，更何況，過境紐約也不是第一次，稱不上台美關係特別大的突破，那就要看安排了哪些公開行程或是活動，不然還是要以平常心來看待。

羅致政認為，紐約是國際間很重要的經貿大城，政治意涵反而不太高，如果是過境紐約的話，反而可以強調台灣在經濟上扮演的角色。

淡江大學國際研究學院院長王高成說，過境紐約拚連任的效果不大，因為她也不是第一位，而且老百姓關心的還是民生議題、經濟有沒有成長？薪水有沒有增加？除非蔡英文能到華府，否則並沒有加分的機會。

外交部今天表示，蔡總統前已赴訪多個邦交國，繼續安排總統出訪也一直在外交部的規劃中，相關媒體有關今年總統出訪規畫的安排純屬臆測。

外交部指出，推動國家元首出訪，除能增進彼此瞭解及拓展合作領域外，更可達到提升國家能見度及強化兩國高層情誼的目的，向為我外交施政的重要項目。

外交部強調，近年來我與各友邦積極推動各項雙邊合作計畫，落實嘉惠友邦民眾的美意，深獲友邦政府及人民的歡迎與肯定，極有助深化我與各友邦情誼。

(中時 )