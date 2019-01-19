蔡英文總統承諾：消防人力 五年增補3千人

2019年01月19日 13:40 中時 曾薏蘋

蔡英文總統今接見107年「鳳凰獎」楷模得獎人，總統承諾，在消防人力上，政府從今年開始，以五年增補3,000人為目標。今年已經規劃增補756人，明年則至少增補688人。

此外，總統強調，將推動消防人員醫療照護公益信託基金，讓消防人員的權益更完善、可以受到更好的照顧。

總統致詞時表示，今天是119消防節，她向全國所有消防同仁、義消弟兄姊妹、防火宣導夥伴、救護及災害防救志工朋友，致上最深的敬意和感謝。

蔡英文說，2018年的全球氣候風險指數，台灣是全球第七，因此災害防救是一定要做，也務必一定要做好的事情。

針對第一線消防人員的努力，總統再次表達肯定及感謝之意，她強調，「政府也要做各位堅強的支柱」。她很清楚，所有基層消防人員最在意的事情，就是人力及個裝，她也對大家做過「一定會改善」的承諾。

在裝備更新方面，總統說，2016到今年，政府總共編列2億8千萬元的補助款，未來也會持續投入必要預算，購置消防救災裝備器材，提升地方救災的能量。同時，政府也要推動消防人員醫療照護公益信託基金，讓大家的權益更完善、可以受到更好的照顧。

總統強調，「我們說到一定會做到」，她也請內政部長徐國勇部長及消防署長陳文龍，務必全力以赴，達成目標。

(中時 )