喜迎金豬 竹市17萬份賀歲春聯21日送到府

2019年01月19日 14:50 中時 陳育賢

新竹市政府今年的「恭禧發財」春聯，由年輕書法家蘇梓靖以深厚書法造詣精心打造。（陳育賢攝）

新竹市政府行政處長白舒樺（中）表示，今年準備了17萬分「恭禧發財」春聯，近日將陸續送到民眾家中。（陳育賢攝）

歡喜迎金豬，新竹市政府今年特別貼近民眾要的經濟訴求，邀請在地書法家及知名設計師聯手打造「恭禧發財」春聯、「雕花豬」紅包袋組及「撲滿豬」圓滿紅包，希望新竹市百工百業欣欣向榮，其中，春聯準備了17萬分，近日將陸續送到府。

行政處長白舒樺表示，市府今年秉持「市民第1、建設優先」的原則，以拚經濟、給市民好生活為目標，特別推出「恭禧發財」春聯，由年輕書法家蘇梓靖以深厚書法造詣精心打造，不僅提供青年大展身手的舞台，也希望百工百業都能豐衣足食。

市府表示，7年級的蘇梓靖主建築，目前服務於工研院綠能所，為工研院量測中心書藝社指導老師，其書法創作注重與傳統連結。蘇梓靖說，考量「恭禧發財」4字的實用性，書寫時避開較難辨認的草書、篆書，參考東晉鮮明的石刻文字，融合楷書隸書風味再加以金元寶形狀的筆法變化，使視覺上樸實厚重卻略帶俏皮可愛的趣味。

另，春聯及紅包袋組的雕花豬、圓滿紅包上的撲滿豬，則是由設計師馬詩韻精心打造，她的作品包括許多縣市的跨年主視覺、知名藝人專輯設計，以及新竹市政府識別標誌等，深獲好評。

馬詩韻表示，雕花豬有著飽滿身形、豬背上5個連續的彎月線條，象徵「越來越有錢」，此次共有3款設計。

另，馬詩韻以1元硬幣投進飽滿金撲滿的意象，象徵新的1年，市民荷包可以存好存滿，堪稱春節期間最夯的福氣小物。

民眾只要在小年夜至大年初二跟著市長林智堅拜廟參香行程，就有機會親手拿到市長發送的圓滿紅包，一起分享農曆新年喜悅與喜氣。

行政處表示，「恭禧發財」春聯自1月21日起將陸續投遞至新竹市17萬家戶與管委會，東區、北區、香山區公所及市府1樓服務中心、稅務局與文化局服務台也備有春聯、紅包袋組及圓滿紅包，供民眾免費索取，數量有限，送完為止。

(中時 )