搭捷運赴動漫展引暴動 孫安佐洩未來「出國做這事」

2019年01月19日 13:40 中時電子報 吳品瑤

狄鶯、孫鵬獨子孫安佐從美國返回台灣後，沒有低調神隱，反倒積極經營社群及YouTube頻道，表示要讓外界認識真實的自己，坦蕩說輿論酸言不會放心上，而他經營得相當成功，短短幾個月就成為網路紅人，甚至漸漸逆轉形象，而他不只活在網路上，還大膽走入人群，日前預告今天將現身南港展覽館逛動漫展，不意外被媒體包圍，也引起同樣前往觀展的大批青少年熱議。

孫安佐日前兩度在IG發文預告今天將去逛動漫展，昨天還特地po文聊此事，表示：「我是想要好好享受的，我真的很不想被媒體包圍，我也不想理他們，謝謝各位支持，明天漫展見」，據《蘋果》報導，今早10點多一名男性友人進入孫家會合，一會兒孫安佐跟朋友一同走出家門，身旁還多了個面貌清秀的女孩同行，一行人先到附近便利商店買點東西，之後選擇到北投站搭捷運，交通方式一如以往相當平民化。

一路上孫安佐或滑手機或跟朋友閒聊，雖貴為百萬YouTuber，但過程中都沒有民眾跟他相認或打招呼，之後孫安佐到達動漫展，引起一陣騷動，他到達後簡單回應媒體提問，被問到未來規劃，孫安佐鬆口表示目前先休息，之後「打算出國念營養學」，至於今天赴動漫展有無特定目標？他則說每一個攤位都會逛逛。

而動漫展今預計10點開放入場，一早已有大批民眾在館外排隊等候，而孫安佐要來的消息也引發熱議，據悉連在附近的早餐店，都能聽到準備去動漫展的同學們在討論孫安佐要來看展的事情，還笑問：「那他會帶槍嗎」，而昨天孫安佐在IG預告將現身，但表示不想被媒體包圍，粉絲們聞言紛紛留言「拜託粉絲包圍成牆阻絕媒體」，他竟親自回覆，寫下：「我也希望如此」。

(中時電子報)