澳網》大坂直美猜破了謝淑薇的謎題？

2019年01月19日 14:16 中時電子報 盧品青

Hsieh isn't messing around.



The 28th seed breaks in the sixth game to lead Osaka 4-2. #AusOpen pic.twitter.com/6v1cqYvhNn — #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2019

大坂直美剛登上《時代雜誌》，被稱為「女皇接班人」，差點就在澳網女單被謝淑薇拉下馬。大坂直美首戰只用了57分鐘，第二戰64分鐘，這次跟謝淑薇打了1小時57分鐘，套用官網的說法是「大坂直美終於猜破了謝淑薇的謎題」。

謝淑薇是雙手正拍加上取巧的打法，皆是當今網壇罕見，被媒體形容有如巫術一般。謝淑薇拿下首盤，在第二盤打到4-2領先，還有3個局末點(40-0)。沒想到大坂直美連贏5球追回這一分，並且往後12局拿下11局，奪回了整場比賽。

《Tennis Tonic》稱讚大坂直美幾乎是在不可能的條件下逆轉獲勝，他們不認為大坂直美有成功破解謝的謎題，認為她到最後也沒搞懂謝淑薇的打法。大坂直美前半場被謝淑薇簽著鼻子走，她不斷尋找對付謝的方法，反而被拉入對手的節奏，打得一肚子火。

直到第二盤陷入絕境，大坂直美認為「反正輸定了」，於是她不猜題，不跟著瞎轉了，用盡全力自由開火。換言之，大坂直美其實是採取「暴力破解」，從某種角度來說，這大概就是她唯一能打贏謝淑薇的方法。

謝消耗大量體力來防守對方猛攻，但是大坂直美強悍的體能和力量終於讓謝功敗垂成。畢竟現代網壇本來就崇尚力量，很多技巧的存在只是為了彌補力量的差距。從賽後的各方反應看來，這兩人都是打了一場好球。

(中時電子報)