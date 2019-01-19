白河分局小小警察交通體驗20日登場

為了讓小朋友從小了解交通安全重要，台南市警局白河分局1月20日起將舉辦3場小小警察交通體驗活動。(白河分局提供)

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為了讓小朋友從小了解交通安全的重要，台南市警局白河分局將於1月20日在白河運動公園、1月21日東山分駐所前及1月25日東原老人會館前分別舉辦3場小小警察交通體驗活動，活動採現場報名，歡迎家長帶前往體驗。

白河分局去年12月首次舉辦小小警察交通體驗活動，參加的小朋友穿起迷你版警察制服，騎上迷你版警用重機，擺姿勢拍照有模有樣，活動並搭配趣味交通常識宣導，寓教於樂，受到好評和回響，今年初持續辦理，而且擴大舉行。

白河分局長斯儀仙表示，有鑑於交通事故對民眾生命、身體及財產的影響甚鉅，除持續加強勤務規畫防制交通事故外，並利用轄區各項大小集會或受邀至各校園、團體及公司行號，進行交通安全宣導，強化民眾防禦駕駛及尊重路權的觀念，並輔以交通事故影片、相片及案例，期能提醒汽機車、大型車輛駕駛朋友及用路人確實遵守交通規則，行經路口停看聽，方能有效確保行車安全。

白河分局也提醒民眾容易發生車禍事故的態樣，如未注意車前狀況、超速、酒後駕車、危險駕車、不遵守號誌等主要肇事因素，顯示用路人開車時未能保持專注且路權觀念不足，警方將針對易誘發交通事故之違規行為加強執法取締，並將最近發生重大車禍事故的路段及狀況說明，避免再發生不幸案件。

(中時 )

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