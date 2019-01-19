NBA》五星戰隊開胡！勇士宰快艇歡慶考辛斯復出

考辛斯一上場就用單手爆扣，跟球迷宣告他回來了。(美聯社)

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中時電子報
柯瑞攻下全隊最高的28分。(美聯社)

眾所期待的勇士「五星戰隊」，終隨19日考辛斯傷癒復出且先發，首次在球迷面前亮相，考辛斯雖犯滿畢業，仍拿14分、6籃板及3助攻，協助勇士終場112比94擊沉地主快艇，勇奪7連勝，也給考辛斯的復出送上最佳賀禮。

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上次NBA出現同隊擁有5名上季全明星球員，是1976年的塞爾提克，這次勇士五星戰隊首次上陣，開賽明顯就主打考辛斯，杜蘭特馬上妙傳考辛斯切入單手爆扣，取得勇士全場第1分，就連地主快艇球迷都不禁替考辛斯歡呼。

可惜開賽不到3分鐘，考辛斯就吞2犯離場休息，來到第2節，考辛斯雖很快吞第3犯，卻也投進加盟勇士後首顆三分球，雙方打完上半場，勇士僅以52比51小幅領先地主快艇，勇士以柯瑞14分最高，考辛斯貢獻6分、2籃板。

相隔快1年重返球場，考辛斯看來相當開心。(美聯社)

儘管勇士第3節拉出14比2開局，快艇卻未就此放棄，仍然緊咬比分不放，可是考辛斯末節一開始就連進2顆三分球，帶起勇士11比0猛攻，領先差距轉眼變成20分，不過考辛斯也6犯畢業，場上勝負已經提前毫無懸念了。

勇士以柯瑞攻下28分最高，另有4助攻、5籃板，雖沒法延續連3場至少投進8顆三分球歷史紀錄，卻很開心暫時成為「配角」，杜蘭特也拿24分、7籃板及5助攻，克雷湯普生12分，勇士五星戰隊首度亮相就展現強大破壞力。

(中時電子報)

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