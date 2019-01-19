影》50歲美魔女辣媽太正了！害帥兒找不到女友

2019年01月19日 14:26 中時電子報 張國欽

（影片取自浙江衛視）

一名23歲帥哥，有個50歲美魔女辣媽， 由於媽媽的外貌、身材與少女沒兩樣，害他得常跟外人解釋：「她不是我女友，是我媽啦！」 。

美魔媽透露凍齡與維持好身材秘訣是常運動，個人最愛游泳。（圖／翻攝自《熱新聞》、《環球GOSSIP》）

凍齡媽除了游泳，也作重量訓練。（圖／翻攝自《熱新聞》、《環球GOSSIP》）

這名美魔女笑說：「不管走到哪，很多人都以為我是兒子的女朋友，我們母子倆感情非常好，連逛街都是手牽手。」由於面貌與身材不輸年輕人，當別人知道她的確實年齡時，很多女孩都向她求教凍齡的秘訣。

據中國大陸《環球GOSSIP》報導，劉女從17歲就開始不間斷作健身訓練，「因為當時沒什麼條件去健身房，我就選擇了游泳，即使是冬天也不間斷，而且每天還作舉重訓練。」。

愛游泳的美魔媽，多年來已完成橫跨長江、韓國漢江，馬六甲海峽壯舉。（圖／翻攝自《熱新聞》、《環球GOSSIP》）

她說：「一晃30年過去了，因為我的堅持，才有如今美好的外表，我很少化妝，也沒什麼皺紋，這麼多年的健身，給了我姣好的面貌與健康的身體。」

劉女自豪表示，自己這些年已橫跨過長江、韓國漢江，去年還完成橫跨約12公里麻六甲海峽目標。

(中時電子報)