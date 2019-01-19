影》50歲美魔女辣媽太正了！害帥兒找不到女友

49歲美魔女與兒子一起，常被誤會是情侶。（圖／翻攝自《熱新聞》、《環球GOSSIP》）

友善列印
中時電子報
（影片取自浙江衛視）

一名23歲帥哥，有個50歲美魔女辣媽， 由於媽媽的外貌、身材與少女沒兩樣，害他得常跟外人解釋：「她不是我女友，是我媽啦！」 。

美魔媽透露凍齡與維持好身材秘訣是常運動，個人最愛游泳。（圖／翻攝自《熱新聞》、《環球GOSSIP》）

凍齡媽除了游泳，也作重量訓練。（圖／翻攝自《熱新聞》、《環球GOSSIP》）

這名美魔女笑說：「不管走到哪，很多人都以為我是兒子的女朋友，我們母子倆感情非常好，連逛街都是手牽手。」由於面貌與身材不輸年輕人，當別人知道她的確實年齡時，很多女孩都向她求教凍齡的秘訣。

據中國大陸《環球GOSSIP》報導，劉女從17歲就開始不間斷作健身訓練，「因為當時沒什麼條件去健身房，我就選擇了游泳，即使是冬天也不間斷，而且每天還作舉重訓練。」。

愛游泳的美魔媽，多年來已完成橫跨長江、韓國漢江，馬六甲海峽壯舉。（圖／翻攝自《熱新聞》、《環球GOSSIP》）

她說：「一晃30年過去了，因為我的堅持，才有如今美好的外表，我很少化妝，也沒什麼皺紋，這麼多年的健身，給了我姣好的面貌與健康的身體。」

劉女自豪表示，自己這些年已橫跨過長江、韓國漢江，去年還完成橫跨約12公里麻六甲海峽目標。

(中時電子報)

文章來源: 今日頭條

憲兵涉毒 總統府：非在府、官邸… 「你擋啥小!」暴怒翁騎車輾傷里…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。