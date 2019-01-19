果然是招財禿子！ 今年南部企業搶辦尾牙多5成

2019年01月19日 14:27 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

韓流帶動尾牙熱！南部企業搶辦較往年多5成。 (中天新聞提供)

高雄翻轉是真的，連企業辦尾牙也強強滾！以前都說重北輕南，常跑企業場的舞團發現今年不一樣了。以往南部只有少少1、 2場，今年卻多了5成以上。職場專家分析，韓國瑜當選讓外界看好高雄市場，也帶動不少南部企業願意加碼辦尾牙，激勵員工士氣。

年關將到，企業進入辦尾牙旺季，高雄市長韓國瑜也忙著趕場，參加高雄相關企業尾牙，有時一天得趕三、四場，白天辦公拚經濟，晚上也忙著與企業搏感情，韓國瑜跑企業尾牙攤，也可看出南部辦尾牙的氣氛很熱烈。

專跑尾牙場的舞團成員說，以往尾牙重北輕南，只有兩三場，但今年卻大暴增，且經費也比較大手筆，有的企業還會多給小紅包。舞者郁喬說，以前北部尾牙占8成，但現在真的翻轉過來，接團量竟然占了5成。

尾牙量暴增不僅讓舞團收入增加，也反映在餐廳訂席率上。餐廳業者表示，今年訂席率增加2成以上，專家分析，這跟韓國瑜推出的經濟政策有關。人力銀行副總何啟聖表示，韓國瑜當選推出一連串激勵構想，造就了大家樂觀的想像空間，企業對新一年的發展，也願意釋出一些激勵的作為。

韓國瑜當選後帶動企業辦尾牙，讓在地餐廳在年前大賺一筆。對此，網友紛紛留言力挺韓國瑜，「這叫市場信心，企業看好高雄前景」、「信心比黃金重要，換個當家人就換種面貌」、「韓市長真是個有正能量的人，名不虛傳，果然是招財的禿子」、「南台灣因韓市長活過來了」。

(中時電子報)