最大特斯拉聚會！明成立「台灣電動車發展促進協會」

2019年01月19日 14:35 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

圖為台灣特斯拉電動車聚會活動海報。(圖/協會籌備組提供)

在節能減碳環保趨勢下，台灣近年也開始吹起電動車風潮，美國著名電動車企業特斯拉，自2003年成立後，在美市占率逐漸增加，特斯拉在近年進入台灣後，特斯拉電動車也開始出沒在台灣大街小巷，一群特斯拉車主決定在明天成立「台灣電動車發展促進協會」，將在三峽「皇后鎮舉辦，預計將有40輛特斯拉電動車共同表演「跳舞」。

綜觀來看，特斯拉日前公布上季出貨量9.1萬台，在各家傳統汽車大廠夾殺下，特斯拉要持續壓低成本又推動產能成長著實不易。本月7日，特斯拉的超級工廠（Gigafactory）在上海臨港產業區正式開工建設，一期年生產規模將達到25萬輛純電動整車，全部用來供應大中華市場，包括Model 3、Model Y等系列車型，全部建成運營後年產能將達50萬輛純電動整車，這對特斯拉而言意義重大。

據悉，明天成立的「台灣電動車發展促進協會」將在新北市三峽區的「皇后鎮」舉辦，預計有60輛Tesla電動車參與，其中的40輛Model X將大陣仗表演「跳舞」，並在國家交響樂團洪章文夫妻以小提琴伴奏下演出，活動邀請了8個家族的「天使心」遲緩兒共同參加活動，全程由「空拍貓家族」協助全場空拍及攝影。

(中時電子報)