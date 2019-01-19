中部蘿蔔開拔！ 接連2周熱鬧滾滾

2019年01月19日 14:52 中時 林欣儀

「拔蘿蔔、拔蘿蔔，大家一起來拔蘿蔔！」推廣冬季綠肥栽種、提升地力，台中市龍井區有民眾在二期稻後種蘿蔔，19日開放社區居民採蘿蔔，大人、小孩努力拔蘿蔔，現場熱鬧滾滾。此外，烏日區農會今年也栽種400公頃蘿蔔田，26日免費開放民眾免費採摘。

拿起一顆顆自己採摘的蘿蔔，龍井區山腳社區居民HIGH翻了，有的孩子開始比賽誰拔的蘿蔔比較多、也有人專挑形狀奇特的蘿蔔，大人小孩一同享受田園之樂。林姓地主表示，自家稻田栽種水稻，每年冬天二期稻收成後都會種蘿蔔，因吃不完，決定開放親友採摘。

參與採蘿蔔的親友當場索取袋子、摘一大袋蘿蔔回家只需付100元，所得將全數捐給門諾醫院作為護理人員培育經費，許多人響應公益，去年共捐出3萬多元。地主說，因私人活動、只開放親友參加，但為敦親睦鄰，也免費開放山腳社區居民拔蘿蔔，常吸引鄰近的婆婆媽媽與孩子一起拔蘿蔔，社區同樂。

其實，烏日區農會近幾年也舉辦拔蘿蔔活動，配合今年農會創立百年，拔蘿蔔更將擴大舉辦，烏日區農會表示，今年栽種400公頃蘿蔔田，26日免費開放民眾採摘，去年就曾有人開著小貨車來載蘿蔔、參與情況相當踴躍，今年農會也貼心的準備袋子供民眾索取，盼大家不要空手而回。

(中時 )