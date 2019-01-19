119消防節捐血活動 警消弟兄組素人樂團熱血宣傳

2019年01月19日 14:58 中時 陳育賢

新竹市副市長沈慧虹19日也一同挽袖捐血。（陳育賢攝）

為了慶祝消防節，新竹市消防局19日結合新竹捐血中心，連續14年舉辦「熱愛捐血，傳遞幸福」捐血活動，今年並希望能突破去年820袋捐血紀錄，包括副市長沈慧虹、義消總隊長鄭宏輝與消防局長李世恭都一同挽袖捐熱血。

此次為了吸引更多民眾參與響應捐血，警消、役男更組成素人天團舉辦LIVE演唱會，各自以逗趣稱號出場，包括主持人豪洨響起的NO哥隊員黃家浤，放空系歌手的隊員王建元，怕某大丈夫的分隊長劉秀仁，地方媽媽最愛的隊員邱鈺壬，負能量情歌王子的役男宋柏毅，新竹壞聲音的隊員張詠宸，光復李榮浩的役男陳永倫，還有得過全國防火宣導冠軍的分隊長楊書銘，盼讓更多人參與捐血活動。

消防局今天也特別請役男在現場手沖咖啡，讓捐血民眾在等候捐血的同時有咖啡可喝，有歌可以聽，不會感到無聊。

消防局長李世恭表示，每逢春節期間是全國血荒最嚴重的時候，打火弟兄們鬥陣捐出熱血，希望藉此帶動新竹市捐血熱潮。另活動自2005年舉辦以來，已連續12年創下桃竹苗地區捐血車當日最高捐血紀錄，13年來則已捐超出6300袋血。

今天也特別感謝千葉火鍋、鼎盛十里、田中花卉贊助，捐血1袋即贈送千葉火鍋5折券1張或鼎盛十里268元折價券1張，另外前300位捐血者也可以得到香水百合1束。

市長林智堅表示，他上任後投入1.2億經費，購置雲梯車、排煙車、消防警備車及各式搶救裝備器材，並將消防人力實際員額陸續增補73位，達到消防局成立後最高人數297人，預計今年度將補足員額至306人，另2019年投入2100萬元購置防災宣導車及地震體驗車，是消防弟兄最堅實的後盾。

此外，新竹都城隍廟祈福儀式將於下午舉行，由消防局長李世恭、義消總隊長鄭宏輝及所屬警義消幹部上香，祈福儀式遵循古禮，祈求風調雨順、國泰民安、無災無害，保祐消防、義消人員執勤平安外也祈求「2019幸福久久」。

(中時 )