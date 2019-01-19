大陸提議6年購買1兆美元商品 2024年抹平美陸貿易逆差

2019年01月19日 14:40 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

據美國媒體18日報導，為結束與美國的貿易戰，大陸在磋商中提議今後6年增加進口1兆美元以上的美國商品，將美陸貿易逆差削減為零。但對此，美方提出更為嚴厲的要求，敦促陸方在今後2年內改變雙方貿易失衡的狀況。

美國之音（VOA）中文網19日指出，彭博社援引知情人士報導稱，在本月稍早的北京談判中，大陸提出未來6年大規模採購美國商品的計劃，總計金額超過1兆美元，預計最晚到2024年將美陸貿易逆差降低為零。2018年，美陸貿易逆差達到創紀錄的3230億美元。受美陸貿易談判可能取得進展的鼓舞，美國股市三大指數19日大漲。

這不是大陸首次提出減少美陸貿易逆差的建議，以試圖打破雙方的僵局。去年5月，美國總統川普拒絶了財政部長穆努欽與大陸達成的框架協議，該協議本可以大幅增加大陸對美國商品的購買量。

然而，上述知情人表示，大陸的提議遭到美國代表質疑，他們要求大陸在未來2年消除貿易不平衡。研究美陸貿易關係的經濟學家指出，要消除這一差距很難，大陸大舉購買美國商品的承諾未必可行，這主要取決於大陸民眾對美國商品的需求。

同時，大陸購買美國商品的種類可能比總額更為重要，大陸長期試圖購買美國高科技產品，但遭到美國拒絶。飛機、大豆和汽車是去年大陸從美國進口最多的商品。

在北京的美陸副部級會談後，雙方沒有做出最後決定。大陸副總理兼首席談判代表劉鶴將於本月底訪問華府，與美國貿易代表萊海澤和美國財政部長穆努欽進行下一輪會談。

美國之音指出，沒有明確跡象表明，加大購買美國商品將增加雙方達成貿易協議的概率。除了降低赤字外，美國談判代表還聚焦於解決結構性問題，包括大陸被指智慧財產權保護不足、強迫技術轉移和產業補貼等，這些爭議彌合起來更為困難。

美國共和黨參議員格拉斯利（ChuckGrassley）15日表示，萊海澤認為北京磋商並未在結構性問題上取得任何進展。

美國總統川普和大陸國家主席習近平於去年12月同意貿易戰休兵90天，讓兩國談判代表有時間達成協議。川普政府計劃在3月2日將價值2000億美元大陸輸美商品的關稅從10％提高到25％。外界認為這個時間表頗具挑戰性，但面對面談判的恢復，增強了雙方達成協議的希望。

(中時 )