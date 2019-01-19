「你擋啥小!」暴怒翁騎車輾傷里長腳、飆國罵 挨告

2019年01月19日 14:49 中時 王文吉

翁社里長吳安修擔任南陽國小導護志工7年，無論炎熱酷寒、風吹雨打，每天7點不到就站在路口執勤。（王文吉翻攝）

台中79歲安姓老翁18日清晨騎車依規定綠燈右轉，疑趕送孫子到校，不滿導護志工舉旗擋住去路，狂飆國罵、痛斥「你擋啥小」，還動手毆打，甚至騎車輾過志工右腳。受辱、受傷的志工是豐原區翁社里長吳安修，他心酸為民無私付出，竟受如此對待，堅持提出告訴。

新科翁社里長吳安修擔任南陽國小導護志工7年，18日上午7時許在惠陽路、同安街口協助學童過馬路。他表示，當時已有學童經過斑馬線，他依規定舉旗擋車，老翁騎車右轉過來，堅持要通過，他為維護學童安全拒絕，老翁竟痛斥「你擋啥小」，還當眾連人帶姓飆國罵。

翁社里長吳安修出具驗傷單，對動粗老翁提出傷害及公然侮辱告訴。（王文吉翻攝）

吳安修表示，之後老翁騎車載送孫子到校外接送區下車，他不滿當眾受辱，上前質問對方「你為什麼罵我，我已經報警了！」老翁聽言隨即暴怒，朝他拳腳相向，狂毆胸腹、背部及後腦，騎車離去時，還輾過他右腳。

吳安修難過表示，看到褲子上明顯的撞痕，眼淚不禁的掉下來，為什麼有這麼不可理喻的用路人，「我只是一個小小志工、我只是要維護小朋友的安全，但為什麼這樣？」他還說，事發後他到派出所報案，有名自稱「記者」的男子，帶家屬到派出所「喬事情」！

翁社里長吳安修維護學童上學安全，遭騎士當眾飆罵、痛毆，事後想起一陣鼻酸。（王文吉攝）

警方指安翁媳婦第一時間表示，公公患有躁鬱症，無法控制自己情緒，平時不會讓他載小孩上學，當天因時間快來不及，才讓公公跑一趟，希望與對方坐下來談和解、道歉及賠償。豐東派出所長黃文輝表示，老翁疑躁鬱症發作，對於過程無法說明清楚，尚未製作筆錄。

至於「記者喬事情」，黃文輝強調，警方一切依法行事，該名男子當下立即被「請出去」，因吳姓志工持驗傷單，堅持提出傷害及公然侮辱告訴，將依法律程序協助雙方處理。

(中時 )