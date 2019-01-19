馬英九化身一日店員超好笑！ 推銷新書狂被打槍

2019年01月19日 15:06 中時 季節 、中時電子報 李俊毅 、中時電子報

前總統馬英九任內每年製作春聯贈送民眾，卸任後春聯依然搶手，今年馬英九更加碼拍影片，片中的他為了換取寫春聯的文具，當「一日店員」到書局打工，片中扮相極盡所能的賣萌，十分逗趣。

馬英九今在臉書發佈了一支影片，內容為他扮演一日店員，片中仍一貫大展賣萌風趣作風，超萌的兔子耳朵，戴著黑色口罩，外表超吸睛，搭配逗趣的旁白，生動模樣圈粉不少女生。

2019金豬年馬英九除了手書「四海承風送駿犬八方輻輳迎天蓬」的「馬英九、周美青」聯名春聯外，還特別製作圖案討喜的金豬福卡，一套四種款式，分別是馬英九提字的「旺」、「福」、「發」、「財」吉祥話，將於過年期間的行程中發送，希望拿到的民眾都有旺福發財金豬年。

有別於往年只公布春聯圖片或揮毫影片，馬前總統辦公室還首度拍攝春聯宣傳影片，片中馬英九為了換取寫春聯的文具，不計形象化身為「馬大九」，當一日店員到書局打工，「以工換筆」，超尺度的表現逗趣爆笑，希望在歲末年終能與民同樂，讓大家在笑聲中開心過好年。

網友對影片回應紛紛給予好評，在他臉書留言，「才是我們要的馬總統啊！親民不做作，不做秀 只想讓台灣更好」、「馬英九先生是我看過最斯文最有理性最親民也有才華的總統」、「至少馬總統他的筆、墨不是不勞而獲，而是憑自己的勞力當臨時店員所換來的。光憑這一點，就值得大家肯定他了」、「馬總統！我是香港人，但是你的粉絲，真心欣賞你！」。

(中時 )