小英當網紅被砲轟 總統府反擊：臉書直播政策全世界皆然

蔡英文總統18日到蓮心園啟智中心和院生共餐。（蓮心園提供）

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中時電子報

近來台灣政壇開始吹起另一波政治網紅熱，有人帶貓開直播，經營粉絲見面會，就連蔡英文總統與部會首長也一頭熱開起直播，希望藉此「接地氣」，卻被砲轟不務正業。總統府發言人林鶴明今天表示，總統小英不會當網紅，也不需要當網紅，而是透過社群平台把重要政策讓民眾知道，總統善用社群平台全世界皆然。

總統蔡英文最近十分認真經營社群媒體！繼臉書粉絲頁發文頻率變得頻繁，還不斷宣傳加她Line好友，17日下午更「臨時起意」造訪西門町商圈，體驗「一日觀光客」感覺。網友看後，直呼蔡真是「被總統耽誤的網紅」，表示既然蔡這麼想當網紅，那就「2020成全你！」

行政院長蘇貞昌上任後也帶頭示範，每天推出影片告訴民眾政府做了什麼，交通部長林佳龍、勞動部長許銘春、科技部長陳良基等部會首長跟進，直播行銷政策被指搶當「網紅」。

據《中央社》報導，總統發言人林鶴明今天受訪表示，總統不會當網紅、也不需要當網紅，網紅是一門專門職業，在網路上行銷產品。而總統是透過社群平台把重要的事情或政策告訴民眾，讓民眾第一時間掌握政府施政的訊息，不被網路上不實謠言或訊息所誤導，兩者本質不同。

林鶴明更以美國總統川普、法國總統馬克宏為例表示，以前可能要看新聞才知道川普、馬克宏講什麼，現在只要追蹤兩人的臉書或推特就可即時掌握，連日本首相安倍夫人安倍昭惠也會幫安倍拍照上傳臉書，總統善用社群平台，全世界皆然。

(中時電子報)

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