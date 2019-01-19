新北春聯開箱 侯友宜「豬豬」不分笑翻網友

新北市府2019新春「豬」福滿滿春聯出爐。（葉德正翻攝）

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新北市長侯友宜親自畫春聯要送朋友。（葉德正翻攝）
侯友宜直播公布新北市新春春聯，影片逗趣。（葉德正翻攝）

2019豬年即將到來，新北市政府19日公布「豬」福滿滿春聯，由市長侯友宜透過影片方式開箱，不過侯友宜特有台灣國語，呼籲民眾防疫非洲豬瘟時，把「豬隻」念成「豬豬」，與主持人比賽豬年吉祥話他更脫口「豬腸冬粉」笑翻眾網友，20日侯友宜將在汐止金龍市場發放春聯，23日起民眾也可以在市府1樓聯合服務中心、新北市29個區公所索取春聯。

侯市長今日中午本預計透過直播今年春聯「開箱」，不過訊號異常改由拍攝影片撥出，侯友宜與主持人一起揮毫「畫」春聯，侯友宜還強調自己當年在刑案現場要畫現場圖，畫畫對他非難事，讓一旁同仁提醒他大過年不要嚇壞觀眾。

侯友宜說，他從小看豬長大，豬就是帶來「摳摳（台語錢）」，他畫的豬圓滾滾、肥滋滋、滿滿滿，畫了12個圓圈是專屬侯友宜的畫「侯氏豬法」，配合天干地支，全年吃得圓滾滾，也都有滿滿金元寶。

侯友宜介紹本屆「豬福滿滿」春聯時表示，「豬福」就是祝福，字體走渾圓飽滿風格，「福」字和小豬也特別鑲金，更是用了平溪天燈造型，就是要祝福每一位市民在金豬年有滿滿的幸福，春聯裡頭還隱藏了6個愛心，是「安心、用心、關心、貼心、開心、愛心」。

此外，侯友宜利用影片提醒年關將近，豬瘟防疫工作仍不能掉以輕心，要請市民共同防範。

秘書處表示，今年新北市春聯是由台藝大設計，春聯以胖胖的手寫書法展現樸拙福滿的韻味，如同可愛的豬給人的幸福感。「豬」福滿滿春聯，除了搭配豬年生肖，也取「祝」福的諧音，在2019年祝福大家都能財源滿滿，幸福滿滿。

(中時 )

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