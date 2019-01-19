大火竄天！墨西哥油管爆炸 至少21死71傷

2019年01月19日 14:48 中時電子報 馮英志

墨西哥中部一座城市輸油管18日突然破裂並發生爆炸，引發巨大火焰衝向天空，目前已知造成21人死亡，71人受傷。

墨西哥中部伊達爾戈州圖拉煉油廠輸油管突然破裂並發生爆炸，已知造成21人死亡，71人受傷。

綜合外電報導，墨西哥中部伊達爾戈州（Hidalgo）的圖拉煉油廠（Tula Refinery）管線不停外漏燃料長達數小時，據傳當地居民趁機偷油，甚至帶著滿車的塑膠瓶去裝，但不幸發生爆炸意外，火焰向上噴了好幾十公尺，許多民眾尖叫倉皇逃離，為近年來該國最嚴重的爆炸案。從當地電視台畫面可見，許多偷油的民眾遭火灼傷，消防車與醫療人員穿梭在事發現場急救，且目前火勢尚未撲滅。

伊達爾戈州州長表示向當地電視台表示，目前已確定有21人死亡、至少71人受傷。由於火勢尚未撲滅，救災現場過熱，官員表示目前未能確切計算所有死傷人數，恐還會增加。

墨西哥總統洛佩斯（Lopez Obrador）在推特表示希望「整個政府」協助現場救援。近年墨西哥民眾私自竊油行為嚴重，洛佩斯先前已下令政府嚴加查緝偷油行為，官方也表示去年因竊油墨西哥已損失近30億美元。

(中時電子報)