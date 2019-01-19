不倫、盜刷、性騷擾 小英維安社會事件簿

小英身邊的維安、隨扈頻上社會版面。（中時資料照）

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中時電子報
／整理報導

一名憲兵332營士兵16日因持有大麻遭警方跟監逮捕，因憲兵332營負責總統府官邸維安勤務，今消息曝光，再度引發外界關注。不過總統府隨即澄清，涉毒士兵並非擔任府、官邸勤務。

然而，小英總統上任以來，身邊隨扈、總統府憲兵頻頻衝上社會新聞版面卻是不爭的事實。

以下為小英維安社會事件簿：

不倫。

2018年09月，曾為總統府首任女武官的已婚空軍上校陳月芳，與總統隨扈王盈凱爆發不倫戀。陳月芳2017年因為指控總統隨扈楊文志少校性騷擾，最後被調離總統府武官職位，擔任松山基地指揮部專機隊長。年紀比陳月芳小12歲的王盈凱，也是已婚。兩人不僅被偷拍，還流出陳月芳在王盈凱家穿著清涼的照片，該張照片還不小心被王盈凱傳到總統府隨扈的群組。

已婚隨扈爆不倫 總統府：從重處分

盜刷。

2018年4月，總統府陳姓女憲兵在總統府內偷走士官長背包內的信用卡，盜刷購買車票、咖啡、蛋糕返家，共計盜刷2998元，台北地院依竊盜、詐欺、偽造文書罪判處陳女徒刑7月，緩刑3年，須向公庫支付5萬元。

偷長官信用卡盜刷2998元 總統府女憲兵緩刑繳5萬

誤擊。

2017年12月，蔡英文總統居住的永和官邸，一位負責官邸維安的上尉警衛官在例行勤教後，於清槍時實彈擊發，雖未造成人員傷亡，但當時蔡總統正在寓所2樓處理公務，距離槍擊地點不到50公尺。該員調離現職，實施行政處分。

維安出紕漏！總統官邸驚傳槍響 距離小英僅50公尺

不倫。

2017年9月，前總統府侍衛室女侍衛陳欣儀上校，曾任前總統馬英九夫人周美青的貼身隨扈，後在蔡英文總統的永和侍衛室任特勤人員，再因職務疏失遭懲處調職到國安局特勤中心。遭週刊跟拍，與特勤中心未婚謝姓侍衛官傳出曖昧關係；總統府發言人林鶴明回應時表示，若相關人員有媒體報導等違反軍譽風紀情事，調職到國防大學，正式結束特勤維安生涯。

總統府醜聞案 女特勤陳欣儀調國防大學

性騷擾。

2017年5月，總統府侍衛室隨扈楊文志，以Line傳不雅照片與文字給總統府女武官陳月芳，還曾在府內廁所、停車場攔阻陳，遭陳投訴性騷擾，事後總統府性平小組認定性騷擾成立。

傳不雅照、停車場攔人 小英隨扈遭控性騷女武官

飲酒。

2017年5月，總統府侍衛室隨扈詹宗漢勤前飲酒，雖非在執勤期間，而是在待命日，但詹員並非初犯，因此被調離總統府侍衛室，送回特勤中心。詹隨後於7月1日退伍。

(中時電子報)

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