新人事！ 悠遊卡公司總經理陳亭如出任董事長

友善列印
中時

悠遊卡公司今(19)日舉行董事會推舉總經理陳亭如為董事長。陳亭如於去年4月接任悠遊卡公司總經理，未來仍繼續兼任。悠遊卡公司已於去年底向金管會申請電子支付執照，預計近期獲准。陳亭如表示，悠遊卡擁有全台超過千萬活躍客戶，有信心與團隊打造台灣最大支付經濟平台。

悠遊卡公司係悠遊卡投資控股公司百分之百持投，悠遊卡投資控投公司已於15日董事會通過新一屆悠遊卡公司21位董事及4位監事名單，今日舉行的悠遊卡公司董事會順利推舉公股董事代表總經理陳亭如出任董事長一職。

本屆董事名單有13位新任董事，有來自產業界電信網路業，曾任威寶電信總經理、台灣大企業用戶事業群營運長的周鐘麒、前Oracle中國甲骨文軟體系統有限公司華東暨華西區董事總經理李紹唐、前時間軸科技共同創辦人暨技術長李佳憲及前PayEasy創辦人及總經理林坤正等；來自學界台灣科技大學曾任管理學院院長的資管系特聘教授盧希鵬、東吳大學法律系教授余啟民及前交通局長鍾慧諭，加上原任董事和沛科技、市政顧問翟本喬及其他交通業者、金融零售業等董事代表，網羅電信、數位金融及交通界頂尖人才，陣營堅強，充分展現悠遊卡公司從票證轉型邁入多元支付及大零售生態圈的決心。

本屆監察人則為林國良(財金公司)、李素珠(國泰創投)、蔡寶得、高天忠(大南汽車)共4位，其中蔡寶得及高天忠為新任監事。

陳亭如表示，悠遊卡每年超過20億筆交通剛性支付需求是最大的競爭優勢，近年更已打造各大零售連鎖通路、飲料店、自販機等共超過6萬個消費支付點，未來透過商家行銷多元支付型態與開放式金融合作平台，有機會建構新交通動線經濟生態圈，以打造台北市無現金智慧城市為努力目標。

(中時 )

小英當網紅被砲轟 總統府反擊：… 馬英九：教師節中央和地方首長都…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。