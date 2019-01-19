2020總統大選最新民調 兩座大山壓在前小英連任難度高

國民黨主席吳敦義今（19）日南下高雄，被認為是在搶「韓流」，前新北市長朱立倫在瑞芳報時山步道接受媒體聯訪時回應「主席多走基層是好事」。（張穎齊攝）

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中時電子報
台北市長柯文哲。(中央社)
總統蔡英文。(圖/翻攝自蔡英文IG)

最新2020總統大選民調出爐，國民黨朱立倫以25.3%支持度領先，台北市長柯文哲則以20.7%支持度緊追在後。現任總統蔡英文支持度僅17.3%，在三人中墊底。專家評論從這份民調數據來看，2020年總統大選基本上呈現兩大、一中、眾小的態勢。兩大是朱立倫與柯文哲、一中是蔡英文、眾小則是賴清德與張善政等其他政治人物。

《ETtoday新聞雲》民調中心1月19日公布2020總統大選的最新民調，國民黨朱立倫以25.3%支持度領先群倫，而台北市長柯文哲則以20.7%支持度緊追在後，現任總統蔡英文支持度僅17.3%。

《雲論》邀請到台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚分析此次民調結果，認為這份調查預示了一個重大發現：如果沒有意外，2020年總統大選的結果其實已經有了答案。

賴祥蔚評論，從這份民調數據來看，2020年總統大選基本上呈現兩大、一中、眾小的態勢。兩大是朱立倫與柯文哲、一中是蔡英文、眾小則是賴清德與張善政等其他政治人物。在正常情況之下，這個態勢基本上不會有太大的改變。

原因在於，朱立倫如果找到好的策略，有機會開發年輕選票；但是柯文哲如果要改變中高年齡族群的政治意向，難度相較比較大，且第二任支持度通常會下滑。至於蔡英文，在這次民調的各個層面，基本上都呈現落後的情況，翻轉的難度頗高。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年1月9日至1月15日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上；調查回收有效樣本數為1,527份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.5%。

(中時電子報)

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