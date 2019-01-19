「強盜說」惹議 柯P斥外界：典型興風作浪

2019年01月19日 15:09 中時 張潼

台北市長柯文哲接受電視台專訪談到美中台關係時，拋出「強盜說」的比喻，外界認為是在指蔡政府立場親美，僅看到好處，卻忘記還有大陸在旁邊。這番比喻今被藍綠政治人物都評為不適當，但柯下午受訪時表示，他只是做個比喻，「台灣在夾縫中求生存，和任何一方打交道時，要注意對方反應」，為什麼要對號入座誰是警察、誰是強盜，「這就是典型的興風作浪」。

由於柯文哲在電視台專訪中提到，美中台底線各自壓縮，導致台灣生存空間變小，主持人問柯文哲，目前藍綠都有各自的想法，希望把被限縮的線往外拉，例如綠營就是希望透過親美來做到？此時，柯文哲卻舉例回答，就像一個強盜去搶銀行，被逮到之後，法官問強盜說，你沒看到旁邊一堆警察嗎，強盜說我只看到錢，所以，「這個理論是對的，可是你忘記還有一個中國」。

雖然北市府發聲明表示「市長沒有影射他人或國家」，但外界多半仍解讀，柯這番話，頗有將台灣比做強盜、大陸比做警察，暗指蔡政府立場親美，僅看到好處，卻未評估其他因素的意味。今包括前新北市長朱立倫、民進黨立委吳思瑤等人，都說這番比喻並不適當。

柯文哲今說明，他只是做個比喻，兩岸關係要放在中美對抗局勢下來看，台灣是在夾縫中求生存，所以和任何一方打交道時，要注意對方的反應，「只是做個比喻，你要興風作浪、見縫插針，我也沒辦法」。

媒體仍問，誰是強盜、誰是警察？柯文哲稱，只是做個比喻，為什麼你一定要自己去對號入座；但媒體追問，比喻總會有個對象，是否指台灣是強盜、大陸是警察？但柯文哲仍堅持，只是比喻一個狀況，做事情要注意另一邊的狀況，就這樣，「我拒絕回答你這種惡意導引的題目」。

柯文哲還說，他也非常清楚，未來1年當中，台灣選舉又要到了，像這種統獨對立，會當成基本戰略邏輯，我何必讓大家貼標籤，自己對號入座；說這番比喻前，沒想到會被貼標籤？柯說，如果講每句話都要想東想西，乾脆不要講，而且那是主持人問，他才回答的。

(中時 )