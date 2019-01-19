「強盜說」惹議 柯P斥外界：典型興風作浪

台北市長柯文哲18日在接見韓國儒學團體代表後受訪表示，台灣現在生存空間越來越小，兩岸關係越來越不好做。（本報系記者季志翔攝）

友善列印
中時

台北市長柯文哲接受電視台專訪談到美中台關係時，拋出「強盜說」的比喻，外界認為是在指蔡政府立場親美，僅看到好處，卻忘記還有大陸在旁邊。這番比喻今被藍綠政治人物都評為不適當，但柯下午受訪時表示，他只是做個比喻，「台灣在夾縫中求生存，和任何一方打交道時，要注意對方反應」，為什麼要對號入座誰是警察、誰是強盜，「這就是典型的興風作浪」。

由於柯文哲在電視台專訪中提到，美中台底線各自壓縮，導致台灣生存空間變小，主持人問柯文哲，目前藍綠都有各自的想法，希望把被限縮的線往外拉，例如綠營就是希望透過親美來做到？此時，柯文哲卻舉例回答，就像一個強盜去搶銀行，被逮到之後，法官問強盜說，你沒看到旁邊一堆警察嗎，強盜說我只看到錢，所以，「這個理論是對的，可是你忘記還有一個中國」。

雖然北市府發聲明表示「市長沒有影射他人或國家」，但外界多半仍解讀，柯這番話，頗有將台灣比做強盜、大陸比做警察，暗指蔡政府立場親美，僅看到好處，卻未評估其他因素的意味。今包括前新北市長朱立倫、民進黨立委吳思瑤等人，都說這番比喻並不適當。

柯文哲今說明，他只是做個比喻，兩岸關係要放在中美對抗局勢下來看，台灣是在夾縫中求生存，所以和任何一方打交道時，要注意對方的反應，「只是做個比喻，你要興風作浪、見縫插針，我也沒辦法」。

媒體仍問，誰是強盜、誰是警察？柯文哲稱，只是做個比喻，為什麼你一定要自己去對號入座；但媒體追問，比喻總會有個對象，是否指台灣是強盜、大陸是警察？但柯文哲仍堅持，只是比喻一個狀況，做事情要注意另一邊的狀況，就這樣，「我拒絕回答你這種惡意導引的題目」。

柯文哲還說，他也非常清楚，未來1年當中，台灣選舉又要到了，像這種統獨對立，會當成基本戰略邏輯，我何必讓大家貼標籤，自己對號入座；說這番比喻前，沒想到會被貼標籤？柯說，如果講每句話都要想東想西，乾脆不要講，而且那是主持人問，他才回答的。

(中時 )

2020總統大選最新民調 兩座大山… 六都首長第一位！盧秀燕訪香港拚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。