六都首長第一位！盧秀燕訪香港拚經濟

2019年01月19日 16:07 中時 盧金足

台中市府28日將前往香港，參加「香港中華出入口商會第34屆會董就職典禮」，也將見證台中市農會與該商會簽署合作意向書，行銷當季盛產的茂谷柑、雪梨。（盧金足攝）

台中市新聞局長吳皇昇表示，市長盧秀燕將藉由這次參加「香港中華出入口商會第34屆會董就職典禮」之際，帶領市府團隊及相關產業業者，行銷台中市的農特產品及觀光產業。（盧金足攝）

香港中華出入口商會將向台中市東勢區及石岡區農會採購14公噸的茂谷柑贈送給「香港中華出入口商會第34屆會董就職典禮」出席會員當伴手禮。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕搶頭香！六都首長第一個出訪到香港拚經濟，而且是當日來回的旋風式快閃，她28日率團前往香港參加「香港中華出入口商會第34屆會董就職典禮」，將見證台中市農會與該商會簽署合作意向書，也要行銷當季盛產的茂谷柑、雪梨，帶領台中產業走向國際、搭建雙方合作橋梁，參訪香港旅遊發展局及創業園區，拓展台中觀光市場及交流青年創業政策。

貨出去、錢進來！盧秀燕28日率團出訪香港行銷台中，這次出訪團隊成員包括副市長令狐榮達、秘書長黃崇典、市府顧問朱蕙蘭、經發局長高▲翔、農業局長蔡精強、觀旅局長林筱淇、新聞局長吳皇昇等7名市府一級主管及相關產業業者，展現市府力拚農業、觀光及行銷台中的決心。

六都首長上任都高喊拚濟，盧秀燕只以一日時間快閃來回，市府表示，這是盧秀燕與新市府團隊上任以來第一個出訪行程，應香港中華出入口商會邀請，參加該商會第34屆會董就職典禮。

新聞局長吳皇昇表示，盧秀燕將藉由這次參加就職典禮之際，帶領市府團隊及相關產業業者，行銷台中市的農特產品及觀光產業，促進經濟與觀光發展相輔相成；香港中華出入口商會1月25日前向台中市東勢區及石岡區農會採購14公噸的茂谷柑贈送給出席會員。

此外，盧秀燕此行出訪將見證台中市農會與香港中華出入口商會簽署合作意向書，進一步為台中市在地農產品外銷、商機媒合、農機具外銷及技術交流等項目，奠定合作基礎，達到貨出去、錢進來，讓台中經濟飛起來的目標。

經發局長高▲翔表示，這次簽署的合作意向書，針對高值農產品採購及商機媒合、農業相關機械設備及智慧農業進行交流，台中將不定期舉辦商機媒合會，邀請商會會員及廠商參加。

商會推薦優質買家採購台中的優值農產品，媒合所屬會員及業者，到台中投資相關農產品外銷所需的簡易加工與物流倉儲等設施，購置台中市農業機械或加工設備，提升整體農產相關產業商機。

農業局副局長蔡勇勝強調，香港對於台中的優質農產相當感興趣，在簽署合作意向書前已達成首批外銷，並在合作意向書簽署後，依季節生產狀況，持續與台中市相關農產單位接洽採購，維持長期合作關係，優質農特品有外銷通路，有技術合作管道，在地農民對於市府積極協助外銷給予肯定。

觀旅局長林筱淇表示，香港曾入選全球十大好去處，每年約吸引5000萬人潮，市府團隊此行也將參訪香港旅遊發展局向香港觀光及新創作法取經，盼能汲取城市行銷、景點推廣及規畫等成功經驗，提供台中未來觀光旅遊政策制定參考。

此外，也將前往數碼港、香港科技園區等創業園區，參考香港政府在創新創業結合觀光旅遊及其他資源上的作法，作為未來規畫成立青年事務科的參考，積極推動兼具台中在地特色、符合需求的青創政策。

(中時 )