吃喝玩樂迎金豬 遠東巨城圍爐年菜1站購足

巨城7F瓦城大圓滿饗宴年菜外帶8人分，5999元。（陳育賢翻攝）

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巨城7F乾杯燒肉新春套餐，3人2929元、5人4451元、7人6666元，價格經濟實惠。（陳育賢翻攝）

金豬年即將到來，吃喝玩樂採買年貨你準備好了嗎？新竹市Big City遠東巨城購物中心即日起至2月4日，主題餐廳圍爐聚餐、外帶年菜提供預訂外，年節應景服飾配件及換季保養品等特惠商品應有盡有，滿仟送佰、FB粉絲活動、卡友來店禮迎春好康超實在。

Big City指出，今年巨城7F的主題餐廳提供圍爐團圓餐、外帶年菜，包括京都勝牛、BELLINI Pasta Pasta推出新春雙人推薦餐及雙人牛排套餐，乾杯燒肉則有3人、5人、7人套餐價格經濟實惠。

Mo-Mo-Paradise壽喜燒鍋每人僅要529元起圍爐吃到飽，適合小家庭到大家族的歡聚另類選擇；喜歡多樣混搭自由挑選的年菜組合，還有開飯川食堂的單點可口菜餚供外帶選擇，時時香推出外帶6人分年菜只要3888元。

瓦城泰式料理外帶經典美味年菜6人分也只要3888元、8人分5999元，銀湯匙泰式火鍋更有富貴綜合海陸火鍋湯品3選1，及春節限定各式泰菜，豐富餐點任意搭配兼具傳統與創新，消費者可提前預約外帶。

Big City 遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示，來遠東巨城不僅好吃還很好買，可以從頭到腳換新裝，B1到5F各式保濕美肌、洗髮沐浴、保養香氛商品最低下殺3折，過年走春禦寒的男女款保暖內著、大衣外套全面5折起。

即日起於遠東巨城購物中心當日單筆消費滿888元親持Happy Go卡，或消費滿500元出示APP會員QR Code即可兌換阿Mall賀年紅包束，數量有限。

此外，擁有近50萬FB粉絲的Big City遠東巨城購物中心虛實整合活動再升級，邀請消費者限時完成FB粉絲專頁或APP活動網頁中的任務並完成集點，集到3點可兌換吉豬小撲滿，集滿9點可獲得電影優待券5張。

游欣宜同時指出，Big City春節營業時間調整為1月25日至2月3日每日營業至晚間10點，除夕至下午5點，7、8F主題餐廳則營業至晚間10點。更多資訊可至官網瀏覽。

(中時 )

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