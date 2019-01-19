喜劇天王聯手絕命毒師 癱瘓富翁與看護成為麻吉

2019年01月19日 15:40 中時 潘鈺楨

凱文哈特（右起）、妮可基嫚與布萊恩克萊斯頓。（CatchPlay提供）

由《野蠻遊戲：瘋狂叢林》喜劇天王凱文哈特（KevinHart）、《絕命毒師》「老白」布萊恩克萊斯頓（BryanCranston）和奧斯卡影后妮可基嫚（NicoleKidman）攜手主演的溫馨爆笑喜劇《活個精彩》（TheUpside）周末在美上映。凱文哈特在《活個精彩》中再展喜劇功力，與布萊恩克萊斯頓互打嘴炮、互相調侃，幽默台詞令人捧腹大笑。

《活個精彩》改編自《逆轉人生》（TheIntouchables）真人實事，由《分歧者》導演尼爾柏格（NeilBurger）執導，描述布萊恩克萊斯頓飾演的富翁菲利浦因四肢癱瘓而不良於行，聘僱由凱文哈特飾演的前科犯戴爾做為他的隨身看護，恣意妄為的戴爾帶著菲利浦做出許多料想不到的瘋狂行為，為他消沉煩悶的生活帶來前所未有的改變，而個性截然不同的兩人也成為最挺彼此的好麻吉。

凱文哈特表示這部片對他來說是個挑戰，因為他能施展最擅長的搞笑才華，也有許多考驗演技的內心戲，而且能跟自己最喜歡的兩名演員合作，就像美夢成真，他說：「一聽到這部片有布萊恩克萊斯頓和妮可基嫚，我毫不猶豫就馬上接演了。」

《活個精彩》描述富翁菲利浦（布萊恩克萊斯頓飾）因遭遇意外事故，導致四肢癱瘓多年，必須找人來照料生活起居，因緣際會下聘僱有犯罪前科的戴爾（凱文哈特飾），而不按牌理出牌的戴爾為菲利浦絕望無趣的人生，帶來許多前所未有的驚喜與期待，個性南轅北轍、際遇天差地遠的兩人，成為無話不談的莫逆之交，改變彼此的人生。電影將於3月15日在台上映。

(中時 )