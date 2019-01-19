不爽被罵？農委會竟花百萬蒐集輿情

2019年01月19日 15:29 中時電子報 陳儷方

農委會招標公告「107年度輿情蒐集及網路輿情監測分析服務」，蒐集網路輿論。（圖／翻攝臉書）

高麗菜價崩盤，農委會把產銷失衡的責任推給農民，否認失職。農民批評農政，卻遭網軍圍剿，菜農林佳新在臉書公布一份農委會的招標文件，竟是網路輿情蒐集與分析的勞務採購，底價高達97萬元，林佳新痛批公務員是要服務人民，不是跟人民嗆聲。農委會澄清，只是蒐集輿情，不是要跟農民嗆聲。

採購名稱是「107年度輿情蒐集及網路輿情監測分析服務」，底標金額新台幣97萬元，由農委會發包。林佳新PO出文這份招標文件，並向行政院長蘇貞昌喊話，「公務員是要服務人民，不是跟人民嗆聲」。

林佳新說，農委會長期養了一堆吉娃娃，面對農業縣市選舉失敗，竟歸咎於農村流言蜚語，並對外粉飾太平，「從農糧體系，到農政單位，到底下公關公司，一連串的計劃針對個別農民公開撻伐」。

林佳新去年底開始，公開抨擊農業政策及措施，雖然林佳新是種植高麗菜、空心菜的農戶，但在網路上卻被惡意指控是假農民，與農業評論者：Lin bay好油、一級嘴砲技術士、鬼王，同被稱為農業四大寇。林佳新說，「如果事情做得對，任何流言蜚語都無法撼動，如果事情做得不對，那將到處都是四大寇」。

網友在林佳新臉書留言，「好奇是誰得標」、「很多單位都有編這樣的經費」、「只是左手轉右手，人還是那些人」、「這樣下去國家會毀在這些人手上…」、「加油，台灣農業需要你們這樣的人來發聲，期盼有朝一日，台灣農業能再次強大」。

農委會對此回應，該案是針對網路上的媒體或社群，進行資料蒐集，提供相關業務單位參考，但不是用來跟農民對嗆的，如果外界對農委會施政有任何不滿意，他們都虛心接受。類似的網路輿情蒐集招標案，已連續4、5年，底價也都是百萬上下，107年度的得標廠商是慧科數位，108年度得標廠商是潤利．艾克曼。

(中時電子報)