李文福張雅婷玻璃創藝展 藝術結合生活創意

新竹市玻璃工藝博物館即日起展出「玻光璃彩─李文福玻璃創作展」暨「蛻變遊矽─張雅婷玻璃創藝展」。（陳育賢攝）

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新竹市文化局第1特展室展出「玻光璃彩─李文福玻璃創作展」52件作品。（陳育賢攝）
新竹市文化局第2特展室展出「蛻變遊矽─張雅婷玻璃創藝展」34件作品。（陳育賢攝）

新竹市玻璃工藝博物館即日起展出「玻光璃彩─李文福玻璃創作展」暨「蛻變遊矽─張雅婷玻璃創藝展」，此次覽出的玻璃藝品創作，將玻璃藝術融入生活空間中，展期至3月31日止，喜愛玻璃藝術的民眾可踴躍前往觀賞。

市長林智堅表示，玻璃工藝博物館即日起特別邀請台灣工藝之家李文福及張雅婷，展出80多件玻璃創藝作品美觀兼具實用，如花瓶、酒器、咖啡壺、茶器等，從日常生活器皿出發，還有藝術家源自生活的創作素材，將複合媒材結合多樣技法，作品精緻美不勝收，新春期間，歡迎大家踴躍來觀賞這場玻璃工藝饗宴。

文化局副局長李欣耀則指出，李文福創作資歷逾40年，與擔任新竹市傳統產業發展促進會理事長的黃寶雪夫妻同心，除從事理化玻璃儀器、藝術玻璃、飾品等製作與經營外，並舉辦戶外示範教學與DIY，推廣玻璃藝術遍及全台。

現任竹塹玻璃協會總幹事的張雅婷，則擅長多元複合媒材創作，包括服裝設計、蝶古巴特、竹編、剪紙等，近年來深入探索玻璃工藝發展的可能性，除積極鑽研各項技法，更參加各類相關競賽，2016年榮獲新竹美展綜合媒材創作類竹塹獎首獎。

文化局第1特展室展出「玻光璃彩─李文福玻璃創作展」52件作品；第2特展室則展出「蛻變遊矽─張雅婷玻璃創藝展」34件作品。

另，玻璃工藝博物館開館時間為周二至週日上午9時至下午5時，春節期間除了除夕休館，其他照常開館，票價全票50元，優惠票30元，新竹市民、年滿65歲以上、6歲以下兒童、及身心障礙者免費。相關訊息請上文化局官網https://culture.hccg.gov.tw查詢。

(中時 )

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