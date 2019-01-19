男星月租86萬城堡式「二級古蹟豪宅」奢華歐洲風裝潢曝光！

2019年01月19日 16:03 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

37歲的香港男歌手張敬軒，因參加陸綜《歌手》打開知名度，最近他在節目上公開住家，沒想到竟是香港英式建築的豪宅，除了是二級古蹟外，每個月房租更高達19萬人民幣（約台幣86萬），宛如城堡的內觀，造成討論也登上熱搜榜榜首。

張敬軒居住的香港豪宅內，裝潢大多是二手古董，滿滿歐洲風裝潢。（圖／翻攝自微博）

約90坪的空間內，處處都有歐洲宮廷的豪華風格。（圖／翻攝自微博）

節目上，張敬軒介紹自己居住的古蹟豪宅，諾大的家中，擺滿各種古董家具，還掛著水晶吊燈，非常豪華。典雅的歐洲宮廷風裝潢，就像住在中世紀城堡中一樣，讓人十分羨慕。

張敬軒平常就像這樣坐在窗邊看書或欣賞香港風景。（圖／翻攝自微博）

不過張敬軒表示，家裡擺放的家具，大多是自己買的二手家具，「大家都以為古董很貴，但其實比買新的便宜。」至於為何會租下這間那麼貴的古蹟豪宅，他表示，當初無意間經過這裡，發現這間古老大屋，一問之下才發現這屋子是香港大學轄下的文物，他坦言「從第一次來，到真的能租下，經過了5年的時間。」

豪宅外觀。（圖／翻攝自微博）

張敬軒說：「我希望自己利用自己工作的便利，可以宣傳一下這個地方，就算自己有一天不再住在這裡，但起碼這個地方多了人關注，或者多了人記住它，可能將來在它的保育價值，或者文物價值，會有更多的可能性。」據陸媒報導，張敬軒的豪宅位於香港薄扶林，是香港二級歷史建築，房子約有90坪的空間，每個月房租人民幣19萬（約台幣86萬）。

就連廚房都相當有舊時代的洋式建築感。（圖／翻攝自微博）

張敬軒曾多次獲得香港「最受歡迎男歌星」，家裡兩代都是聲樂家，出道17年的他，主要在香港發展，有「E世代全才唱作人」之稱，名下有一間知名的錄音室，也是一間餐廳的老闆。

(中時電子報)