北海岸竟有「豬頭岩」！大師揮春聯慶豬年

2019年01月19日 15:48 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

再過不久就是農曆春節了！今年的生肖是可愛的小豬！「豬」事大吉等吉祥話也到處可見！冬意正涼，也是出遊好時機！話說今年北海岸也有「小島寫春」活動。邀請民眾這週六日（19、20日）來魔幻美麗的北海岸一遊！拍攝奇岩「豬頭岩」，有機會獲得書法大師親手寫的春聯！讓可愛的小豬陪你歡慶一整年！

「和平島公園」月色海岸風情。（北觀處提供）

「小島寫春」活動台灣國際造船股份有限公司基隆廠(以下簡稱台船基隆廠)舉辦名家揮毫送春聯活動已邁入第15個年頭，今年首次與和平島公園擴大合辦「小島寫春」活動。於今明兩天邀請書法界大老蔣孟樑先生及基隆市書道學會等十多位書法家一同大展身手，揮毫筆墨寫下年味濃厚的春聯與遊客分享。

「小島寫春」送春聯迎新春。（北觀處提供）

今日活動在和平島公園進行揭幕，同時由園方揭曉和平島公園108年度守護岩為「豬頭岩」。小島寫春活動規劃於19日上午11時至12時、20日下午1時30分至3時30分在和平島遊客中心二樓大露臺由書法大師揮毫寫春聯。

「和平島公園」奇岩大千世界。（北觀處提供）

只要於上述時間將豬頭岩照片上傳Instagram或Facebook並標記和平島公園，即可獲得新春好運春聯，送完為止。此外，20日現場同時間另有創意體驗區，邀請大家一起在碧海藍天金黃岩石下寫出屬於自己的春聯，預祝新年豬事大吉。

美哉和平島。（北觀處提供）

為便利社寮里、和憲里及平寮里里民索取春聯，貼心規劃於1月19日下午2時起至4時30分由書法大師們分別在和憲里福德宮（和平橋頭）、社寮里民活動中心（集源樓一樓）、平寮里里民活動中心及台船公司活動中心（大禮堂）四個地點揮毫，歡迎大家踴躍前往索取。

(中時電子報)