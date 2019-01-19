新竹市服務站「新住民辦理築夢成果感恩發表會」

內政部移民署邁向第5屆的「築夢計畫」，近日公布得獎名單，新竹市共有3組獲獎。（陳育賢攝）

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來台13年的大陸籍張燕，此次以「繼承善良」為主題，獲得內政部移民署第5屆「築夢計畫」家庭組獎項。（陳育賢攝）

為協助新住民及其子女完成夢想，內政部移民署邁向第5屆的「築夢計畫」，近日公布得獎名單，新竹市共有3組獲獎，分別是家庭組的「繼承善良」、個人組的「飛舞之夢」以及個人組的「安雅美容芳療工作室」。

移民署新竹市服務站主任藍紹譽表示，此次家庭組的得獎者為新住民的大陸籍張燕，張燕來台至今已13年，和先生育有2子，因照顧家庭的關係未從事工作，但張燕不因此而減少關懷社會參與機會，經常積極參與新住民相關活動，曾擔任幼稚園故事媽媽，並獲選為新住民多元故事達人。

除此之外，張燕也於2013年投入新住民志願服務行列，在新竹市新住民家庭服務中心擔任志工。張燕表示，因丈夫工作關係居住新竹，公婆居住嘉義，因為平時先生工作十分忙碌，孩子還要上學，陪伴老人家的時間很少，幸好得到移民署及新住民家庭服務中心的許多幫助，透過這些工作人員和舉辦的活動，不僅拓展了自己的生活圈，也讓台灣成為她真正的第2個娘家。

為了感謝曾經幫助過她的人，張燕以「繼承善良」為主題，獲選為第5屆築夢計畫，內容主要由張燕帶領兩個小孩準備表演節目及親手製作的甜點餅乾，以舉辦小型的感恩聚會方式來回饋並感謝周遭的人。

藍紹譽表示，此次成果發表會除希望能將這次築夢計畫「繼承善良」的宗旨散播出去，同時也請歷屆多名築夢計畫得獎者分享獲選心得，以鼓勵新竹市在地新住民能更踴躍參加。

(中時 )

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