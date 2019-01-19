想辦法跳蚤市集來囉！ 中市建經協會愛心接地氣

2019年01月19日 15:53 中時 盧金足

台中市建築經營協會2019公益活動-「想辦法跳蚤市集」20日於五權五街~五權七街綠園道登場。（圖／台中市建築經營協會提供）

不畏天氣冷，愛心強強滾！台中市建築經營協會2019公益活動–「想辦法跳蚤市集」20日於五權五街~五權七街綠園道登場，預計有55個攤位，活動除居家實用物品，很多知名藝術家提供原創作品共襄盛舉，當日所得將全數捐贈予惠明視障者教養院，活動別具意義的是不用一次性塑膠製品，維護公眾利益，鼓勵大家自備環保袋，一起用行動愛地球。

台中市建築經營協會理事長梁信雄說，台中市建築經營協會每年都會主辦中大型的公益活動，希望可以帶動更多企業對社會的關懷，這次在周日舉辦「想辦法跳蚤市集」，匯聚各方的愛心善念，化為行動力，愛物惜福還有助人的意義。

創意十足的台中市建築經營協會，活動主題「想辦法」，展現很多團結合作克服問題的想像空間，台中市建築經營協會秘書長馬珊珊表示，社團活動行禮如儀，常讓人乏味，接地氣很重要，這次協會退居二線後援，讓所有參與者做主人，大家一起動腦想辦法，分工合作，以最低的成本來做公益，會更具意義。

退役將軍書法大師蕭金澤響應活動，現場將揮毫寫春聯與民眾過個有愛心的春節，多名發片歌手及國內知名樂手婉拒當日尾牙商演活動，藉由義演給發心設攤的民眾打氣加油。

「想辦法跳蚤市集」主辦人鄭博仁呼籲，「公益的對象，不只是針對受贈者，而是在行善的過程中，不傷害其他的生命，譬如不製造垃圾，不用一次性塑膠製品，維護公眾利益才是公益本質，所以希望大家自備環保袋，愛地球，也讓愛心更純淨。

台中市建築經營協會舉辦的關懷弱勢，尋寶做公益，時間為1月20日(日)，上午10時~下午4時，地點：台中市西區五權五街~五權七街綠園道，號召大家一起來度過歡樂亦具意義的假期。

(中時 )