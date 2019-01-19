影》女會計掏空2.3億 狂購800名牌包 判還1.7億

2019年01月19日 16:17 中時 林欣儀

女會計盜2.3億買800名牌包

荷蘭自行車集團Accell台灣分公司會計劉方婷，涉嫌利用職務之便，從2009年至2016年間掏空公司資產2億3千多萬元，所得款項除幫丈夫及小姑償還房貸、信用卡欠款，還購買各式名牌包，總計她共擁有800件名牌精品，台中地院依業務侵占判劉4年8月有期徒刑，並須償還公司1億7千多萬元。

劉女是2008年11月、以4萬5千元月薪收入進入該公司擔任會計職務，掌管公司帳款，但她監守自盜，從隔年2月開始、到2016年1月間，以作假帳方式、陸續將公司帳戶內的2億3919萬元轉到自己戶頭內，扣除她本應得的薪資等收入，總計不法獲利2億3535萬元。

A了這麼多錢，劉女幾乎都敗在名牌包上！該公司於2016年發現沒錢給付廠商款項，清查帳戶才發現錢都被掏空了，檢警調查發現，劉女鍾愛名牌「愛馬仕」，曾一口氣買了6個名牌包，且從她家中查扣了800多件名牌精總計花在名牌貨的錢就高達上億，而原因只是「喜歡、想買」。

檢方還查出，劉女掏空公司資金除購買名牌貨，還在2013至2015年間，陸續匯款給廖姓丈夫共275萬，也分63次匯款共1270萬元給小姑、幫對方支付購屋款項。她雖在行徑被發現後，主動歸還未花完的298萬元、並變賣名牌精品取回4717萬，Accell集團仍對劉女、廖男及廖女求償總計1億8236萬元。

台中地院民事庭法官認為，廖男、廖女明知道劉女每月薪資只有4萬多，卻能匯款大筆金額道自己的戶頭內，認定2人應負連帶償還責任，扣除劉女已變賣名牌包償還公司的部分，判決她應賠償該公司1億7724萬元，廖男、廖女則須連帶賠償175萬、1270萬元。

(中時 )