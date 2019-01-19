峨眉鄉桶柑節開跑推出買30斤抽機票

2019年01月19日 16:50 中時 莊旻靜

峨眉鄉盛產桶柑，出身峨眉的新竹縣長楊文科（左二）積極促銷在地生產的優良農特產品。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科（左三）19日頒獎給新科桶柑王徐成潭（右三）。（莊旻靜攝）

新竹縣峨眉鄉種植桶柑面積達800多公頃，占全台約10分之1，峨眉鄉公所、農會19、20日舉辦2019峨眉鄉桶柑節產業活動暨農特產品展售會，新竹縣長楊文科出席家鄉活動，也力促桶柑銷往工業區、科學園區及學校，希望「賣到買不到」。

楊文科表示，由於新竹縣盛產柑橘，為了協助農民銷售優質農特產品，也請相關單位出力，和新竹科學園區、新竹工業區等公司行號接洽，希望能以訂單採購，保障農民收益，另外也指示學校營養午餐選用地產地銷的柑橘，讓小學生、農民雙方都受惠。

峨眉鄉長王增忠力讚鄉內生產桶柑品項佳、甜度高，農會總幹事郭素玉表示，峨眉鄉今年桶柑產量約比去年少3分之1。19日同步舉辦桶柑評鑑會，評審依據外觀、水分、甜度給予評分，鼓勵農民彼此互相交流、成長。

今年桶柑評鑑第1名為徐成潭，他出身科技界，不斷向農改場等農政單位，學習新的栽培技術，也用心栽種，包含病蟲害管理、藥檢等，楊文科也親自頒獎，祝賀他獲得桶柑王名號。

為了推廣、增加買氣，峨眉鄉農會推出買桶柑抽前往澳門機票的活動，只要在活動期間採買量達30斤，即可獲得限量帆布包，並有機會抽出澳門單人來回機票的獎項。桶柑節也與新竹縣輕食業者合作，以桶柑果醬研發水果乳酪三明治，免費提供給大眾品嘗。

桶柑節期間還有桔園餐桌饗宴、採桔專車一日遊、烤桶柑野餐派對等活動，20日則有1日限定的桶柑寶寶抓桶柑計重賽，號召1到3歲的寶寶抓取桶柑，參加比賽，活動詳情可至臉書「峨眉鄉桶柑節」查詢。

(中時 )