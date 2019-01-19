「性交易非婚外情」越配陪酒愛上人夫 性愛光碟曝光挨告

2019年01月19日 16:36 中時 謝瓊雲

35歲的越南新住民阮姓人妻，4年前在台北市萬華區一家KTV兼差坐檯陪酒時，結識前來消費的43歲方男後發展婚外情，去年遭方妻提告。她辯稱是提供性交易服務非男女朋友，不被法官採信，遭依妨害婚姻罪判刑4月，可易科罰金，仍可上訴。

法官特別在判決書指出，阮女為求自己歡愉不顧方男已婚發展出婚外情，破壞他人家庭，致方妻心理、情感及家庭生活遭受打擊與傷害，實在不可取。

根據判決書，阮女大學畢業後從越南嫁到台灣10多年，已取得身分證，與丈夫、公婆同住，育有11歲小孩，KTV坐檯月收入近5萬元；卻與酒客方男發展不倫婚外情，2015至2016年間即曾發生性行為。

前年6月方男錄下兩人性愛光碟，被方妻發現後怒不可抑，去年4月提告並訴請離婚，方姓夫婦去年10月離婚。去年7月底，離婚官司訴訟期間，方男苦苦哀求「分手炮」，阮女專程搭車南下彰化市與方男在旅社發生關係。

阮女向法官辯稱，與方男僅是提供性交易服務，並非男女朋友，是因為方男告知方妻要將性愛光碟影像公布於網路，又威脅要把兩人的姦情及她坐檯兼差的事情告訴公婆，迫不得已才配合發生性行為，誰知完事後方男竟未刪掉檔案也未協助勸說方妻；她更出示與方妻的LINE對話截圖，強調已獲方妻原諒，提告已逾告訴期間意圖脫罪。

法官審理時，檢視兩女對話內容，認為方妻是在感嘆自己命運、心灰意冷，難認有原諒阮女之意；加上阮女前後供詞不一，認定實際上並無遭受恐嚇脅迫，係出於自由意志、評估利害關係及在方男積極求愛心軟後決定發生性行為，審酌阮女為求自己歡愉不顧方男已婚與之相姦，妨礙告訴人婚姻關係，導致方妻心理、情感及家庭生活遭受打擊與傷害，做出如上判決。

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(中時 )