耆老口述客庄故事 客發中心發表4本村史

2019年01月19日 17:01 中時 巫靜婷

客委會客發中心19日舉辦「客庄聚落村史新書發表會」，邀請新竹縣客家武術舞獅發展協會帶來精采演出。（巫靜婷翻攝）

客庄聚落村史新書發表會中，提供4本村史讓民眾翻閱參讀。（巫靜婷翻攝）

客委會副主委楊長鎮捐贈家藏近70年，獅潭鄉永興村子弟班「新興社」社旗給客發中心典藏。（巫靜婷翻攝）

客委會客發中心19日在台灣客家文化館舉辦「客庄聚落村史新書發表會」，發表村史計畫第一波出版品，4本客庄村史分別為《始終璞玉–芎林鄉‧上山下山》、《從埤塘到街市–湖口鄉‧下北勢》、《左堆瓊珍–佳冬鄉‧六根》與《翠玉蕉集–佳冬鄉‧昌隆》。

發表會中邀請新竹縣客家武術舞獅發展協會帶來精采演出，在編撰團隊老師羅烈師、總幹事許瑞君帶領作者與4村村民參與，見證第一波村史出版成果。

客發中心自2017年起推動「客庄村史聚落撰寫計畫」，號召在地團隊成立村史工作坊，整合在地人力蒐集資料，透過耆老口述訪談、田野調查等，撰寫出富有人情味的客庄村史，經歷1年多的田野採寫，在國立交通大學執行團隊和屏東縣深耕永續發展協會執行團隊的協助下完成。

客委會副主委楊長鎮致詞中提到，村史計畫要請大家持續花心力來耕耘，尤其是「客庄村民自己寫更有意義」。楊長鎮捐贈家藏近70年獅潭鄉永興村子弟班「新興社」社旗給客發中心典藏，並口述社旗背後鮮為人知的滄桑歷史與出席者分享。

客發中心主任何金樑表示，有團隊及村民們無私的奉獻才能完成第一批客庄村史，今年將繼續出版台東縣鹿野鄉、池上鄉、關山鎮、台中市東勢區、豐原區等5個客庄的常民故事，找出過去人們的回憶，讓客庄文化繼續流傳，期待更多客庄朋友共下來講故事。

(中時 )