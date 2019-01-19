林智堅送寒假禮物 與弱勢兒共賞動畫貓影特工

2019年01月19日 17:07 中時 陳育賢

新竹市長林智堅（左二）19日特別與130位弱勢孩子包場欣賞台灣原創動畫《貓影特工：太極星貓的崛起》。（陳育賢攝）

寒假第1天，新竹市長林智堅特別送給130位弱勢孩子1分特別的寒假禮物，與孩子們包場欣賞台灣原創動畫《貓影特工：太極星貓的崛起》，他表示，這除了是要給孩子寒假禮物」，也要藉此支持本土原創作品，讓台灣的孩子，也能看台灣的動畫長大。

林智堅表示，張永昌執導的貓影特工，傳達了「遇到再大困難，只要相信自己就能度過」的信念，寒假第1天邀孩子們一起看電影，就是希望透過這樣的正面力量給孩子1分寒假禮物。

社會處長李季縈表示，此次邀請的孩子分別來自寄養家庭、家扶中心、課輔班，感謝各機構的無私付出，讓孩子們能得到妥適的照顧，也感謝導演張永昌及製片周林山提供這次機會，對弱勢孩子而言，這不僅只是1場電影，而是1分暖心的愛。

去年12月的感恩季，市府與民間各界攜手共同實現433位孩子願望，今天再與張永昌一起與130名寄養及弱勢家庭兒少創造一同看電影的回憶，讓這個城市滿滿的愛被串聯起來、幸福加倍。

張永昌說，這部片耗時了8年才完成，劇中部分橋段是他親身經歷的感受，期望透過這部電影，讓每位孩子們能用愛、勇氣及信心尋找翻轉的契機。

《貓影特工：太極星貓的崛起》劇本與製片都是台灣團隊原創，劇情描述世界上最嬌小的特務團體「貓影特工」，是一群與人類締結盟約的太極星貓，成員個個武藝超群，不僅超萌「貓星人」吸睛，精采劇情也引起親子界一片好評。

此次18日剛上映，行政院長蘇貞昌就特別在臉書上大力推薦，許多網友紛紛表示「適合闔家觀賞，國產動畫電影難得的稀有作品」、「沒看過這麼好的國內動畫」。

(中時 )