黑橋牌北車快閃！推懷舊香腸攤「十八豆仔」

2019年01月19日 17:07 工商 劉馥瑜

黑橋牌「香腸蘿蔔糕」，因口感綿密，獲2018年農委會頒發銀髮族友善食品。圖／業者提供

黑橋牌「黑豬肉香腸」嚴選100％台灣在地黑豬製成。圖／業者提供

黑橋牌「烏魚子香腸」。圖／業者提供

黑橋牌「黑豬肉水餃」。圖／業者提供

春節將至，知名香腸老牌黑橋牌宣布，將於1月20日至2月2日，在台北車站一樓大廳設置「春節快閃店」，除了販售熱呼呼的香腸肉包、大腸包小腸等經典美食外，更把團圓桌上必出現的「香腸拼盤」，變身成全台最大型的裝置藝術，並搭配黑橋牌創始店的懷舊布置，還有烤香腸和「十八豆仔」的復古腳踏車，讓民眾彷彿回到50年代的時光，勾起小時候的回憶。

黑橋牌說，為增添與民眾互動的趣味，快閃期間還將不定時推出限量名額體驗「香腸攤十八豆仔」活動，只要擲骰子贏過香腸攤老闆，就有機會得到好康優惠，歡迎大人小孩一同試試手氣！

黑橋牌表示，春節快閃店有販售熱呼呼的香腸肉包、大腸包小腸等經典美食，讓等車返鄉的民眾能一飽口福，同時，為方便民眾選購返鄉年貨或伴手禮，現場也有黑橋牌真空包裝香腸及人氣零嘴供選購，台北車站B1亦設有黑橋牌專櫃，提供更多黑橋牌禮盒及產品選擇。

此外，農曆春節到來，黑橋牌也推出多款應景「鴻運長久團圓菜」，如象徵招財進寶的「黑豬肉水餃」、有步步高升寓意的「香腸蘿蔔糕」、長銷熱賣品「香腸肉包」，還有代表鴻運長久的「黑豬香腸禮盒」，以及過年搶手的「烏魚子香腸」，因同時象徵「子孫滿堂」與「鴻運長久」雙重吉祥寓意。

其中，黑橋牌以「黑豬肉香腸」最經典，據業者介紹，該商品嚴選100％台灣在地珍貴黑豬，由於台灣黑豬相較於白豬不易照顧，且飼養期較長，故肉質熟成度絕佳，油脂分布更為均勻；黑橋牌採二分肥、八分瘦的黃金比例灌製，更能襯托出黑豬肉質的香甜馥郁和Q彈緊實的口感。

黑橋牌行銷部劉子寧說，今年適逢豬年，「黑豬香腸禮盒」除了代表鴻運長久，還有諸事大吉的吉祥寓意，不少客人都已來門市搶先下訂，也看好今年春節檔期的業績至少成長20％。

此外，過年搶手貨「烏魚子香腸」，因同時象徵「子孫滿堂」與「鴻運長久」雙重吉祥寓意，是春節送禮的超人氣商品！據業者介紹，黑橋牌「烏魚子香腸」選用台灣海捕烏魚子及優質豬腿肉，先是大手筆地把切塊烏魚子包入香腸中，再把磨成粉的烏魚子拌入絞肉中增添香氣，使香腸能保留獨特Q軟多汁的口感外，還多了海洋鮮醇的風味與飽滿彈牙的層次！

黑橋牌說，過年吃餃子是一種歷史悠久的習俗，因餃子形似金元寶，有「招財進寶」的寓意，滿滿餡料的元寶餃子一口吃進肚子，也象徵新的一年充滿著豐衣足食的開始！黑橋牌今年新品「黑豬肉水餃」，嚴選100％在地台灣黑豬肉，使用油脂分布更加均勻的黑豬後腿肉，搭配新鮮高麗菜入餡，一口咬下立刻感受到鮮甜爽脆的美味。

另外還有象徵「包金招財」的手工香腸肉包，有著習俗諺語「鹹包金」的富貴寓意，每年熱銷超過30萬顆；黑橋牌香腸肉包外皮以純鮮奶為基底，內餡除了以黑橋牌香腸入餡外，也搭配象徵「金銀財寶滿倉庫」的香菇及鹹蛋黃。

而上市3年的「香腸蘿蔔糕」，黑橋牌說，因蘿蔔閩南話為「菜頭」，有好彩頭的寓意，將煎好的蘿蔔糕一片片疊起來，更有步步高升的意涵每逢過年都是消費者必定選購的明星商品，黑橋牌把香腸丁添入蘿蔔糕中，製成香腸蘿蔔糕，口感綿密香濃，每年銷量高達數萬盒。

業者表示，黑橋牌門市及專櫃針對春節檔期推出會員專屬好康，非會員的朋友亦可至門市或專櫃免費加入；或掃描QRCODE加入黑橋牌APP取得最新資訊，首次加入可獲得300元購物金，折扣後消費滿一千元還能參加抽獎活動，有萬元家電等好禮。

(工商 )