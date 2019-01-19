南海局勢鬥而不破 學者：美用6種方式制衡大陸

2019年01月19日 17:48 旺報 潘維庭

中華民國國際關係學會19日舉行「2019年全球局勢展望」座談會。（潘維庭攝）

南海在過去一年間，大陸與美國儘量避免在該處直接發生軍事衝突，學者認為，目前雙方採取「鬥而不破」的情況，但目前美國運用6種方式在制衡大陸在南海的動作。另外，去年底大陸喊出要在3年內完成南海行為準則談判，學者認為關鍵點是東協各國與大陸觸及到南海仲裁結果時陸方的態度，學者評估，3年內不太容易達到政治目標。

中華民國國際關係學會19日舉行「2019年全球局勢展望」座談會。政大國關中心研究員劉復國表示，華府的建制派認為，美國總統川普在南海的作為不成功，因為無法制止大陸在該處的島礁建設。但美方目前仍採取六種方式在南海制衡大陸。

這6種方式分別為：一、美方派軍艦通過南沙、西沙群島，解放軍海軍會跟著美方船隊，會消耗其戰略成本；二、美國不定期去南海航行自由行動，維持南海軍力平衡，也對周邊國家展示軍力，暗示陸方不能為所欲為；三、在周邊結盟，鼓勵日、澳、英、法、印度海軍不定期進入南海，也能減少美軍派去的開支，並增加其它國家介入南海。

四、增加同盟國在南海的軍事網路，例如日本擬將直升機航母「出雲號」升級成正式航母，可起降F-35戰鬥機。五、美方協助東協國家，特別是送巡護艦給越南、菲律賓，在南海的執法能量能力建構，能與陸方一較長短；六、美方提出「印太戰略」後拉攏台灣加入，透過美國政治運作，把台灣拉到美國盟友。

在陸方行為上，陸方自我評估在南海的維權實力提升，有更多資源、手法可在當地使用。去年11月東協高峰會上，陸方喊出承諾未來3年，要完成「南海行為準則」談判。

至於陸方為何喊出是3年期限？劉復國分析有三個原因：第一個是菲律賓接任大陸與東協之間的協調國任期還有3年，第二個是親陸立場的總統杜特蒂，任期還有3年，第三個是3年後，即2021年，東協輪值主席國變汶萊，在南海議題偏中立，大陸較能發揮政治影響力。

劉復國也提到，接下來南海行為準則談判的關鍵，是大陸對於2016年南海仲裁的結果所持的態度，因為目前大陸對裁決均相應不理、不執行，但未來對南海行為準則談判下，與東協各國勢必會觸及這個議題，若想在3年內完成談判，最有可能的是大陸片面讓步，但若大陸堅持一定立場，想要在3年內完成談判，恐怕不太容易。

(旺報 )