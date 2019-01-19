差太多！昔日飄土味醜不拉基 辣模10年進化迸出「白嫩渾圓奶」

辣模菲菲10年落差太大，從土味妹子變身爆乳女神。(取材自豪乳公社、菲菲IG)

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中時電子報

近來社群網站上掀起一股「10年挑戰(#10YearChallenge)」風潮，眾人紛紛貼照回想10年前自己的模樣，有人感嘆時光飛逝、青春不再，也有人充分展現出「女大十八變」的真理，SHOWGIRL出身、在直播界頗有名氣的女模菲菲，也跟上這個風潮，在知名社群貼出今昔對比照，而如今有著「性感洋娃娃」外型的她，學生時期的模樣讓人看傻眼，落差之大被封為「最強潛力股」。

辣模菲菲日前在知名社團「豪乳公社」貼出10年前的舊照，只見當時還是學生的她，一頭黑長髮加上遮頭蓋臉的妹妹頭瀏海，呈顯無比厚重感，且她當年臉蛋圓潤，還戴著一副書呆子金屬框眼鏡，身上穿的是遮住所有身體曲線的寬鬆學校運動服，整個人土味滿滿，連她都看不下去自評「醜不拉基」。

而10年過去，菲菲的反差讓人看傻眼，只見對照的照片中，她不僅變瘦許多，臉蛋變成小巧的瓜子臉，因此更凸顯精緻五官，加上皮膚白皙，一洗土味成了混血風正妹，而她雖然身材嬌小，然上圍卻相當豐滿，照片中她穿著開中門比基尼，白嫩渾圓雙峰呼之欲出，根本變身女神，這落差讓粉絲看傻眼，引發破萬人熱議，直呼真的不要小看不起眼的女同學，「驗證績優股」、「當初沒追她的人應該都後悔了」。

(中時電子報)

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