韓國瑜竟不知情！ 55貨櫃高雄農漁產品今直航福建

韓國瑜上任未滿月，高雄農產品外銷屢傳捷報。(中時資料照)

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中時電子報
/綜合報導

韓流太威了！高雄貨賣出去了，連高雄市長韓國瑜和農會皆不知情。近來高雄農產品外銷屢傳捷報，今天又有好消息，大陸福建平潭企業界認同韓國瑜的作法，採購了55個貨櫃農漁產品，金額高達2200萬元。由於採購未透過高雄市府和農會，韓國瑜事先並不知情，據了解，韓國瑜將參加這次首航及農漁產品運送典禮。

韓國瑜當選後，拚命行銷兌現竸選支票，要將貨銷出去。大陸企業對此表示認同，承諾加大對高雄採購。韓國瑜就任尚未滿月，對岸採購踏出第一步，且產品全都是來自高雄當地。

聯合報報導，平潭一個企業家聯誼會向高雄農漁民採購55個貨櫃（20呎）、約2200萬元的農漁產品，但高雄市農會理事長蕭漢俊和高雄市農業局都不清楚細節，市長韓國瑜也未事先掌握訊息，但今天下午他會出席首航的運送典禮。

華岡集團總經理王仁杰說，這次集團受委託運送農漁產品全來自高雄，有魷魚、秋刀魚等，水果則有鳳梨、火龍果、芭樂、蜜棗、西柚、蓮霧、楊桃、柳丁。令人意外的是，蓮霧也是原高雄縣區種植的，並沒包括屏東產的蓮霧。

王仁杰透露，不清楚對岸是那些企業採購農漁產品，但可以確定的是，平潭企業人士以後還會陸續採購，不會只是一次性的放煙火採購。

相較於北農前總座吳音寧帶隊去帛琉去賣了500公斤水果，網友大讚，高雄農產品能賣出去，「才執政25天呀！簡直就是神級市長」、 「這樣農民收益才會平穩吧」。不過，也有人擔心「有得有失」，高雄農漁業產品的內銷價格會不會因此上漲呢？

(中時電子報)

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