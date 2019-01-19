「千歲團」圍爐走伸展台 失智長輩「白色」力量發威

2019年01月19日 16:58 中時 廖德修

阿金阿嬤與文瀾爺爺穿上潮流服飾，帶來時尚走秀。（圖／伊甸基金會提供）

化上時髦彩妝，潮流服飾加上閃亮配件，最後再來個華麗舞台步伐，你能想像嗎？這群走在紅毯上的時尚潮模，竟然是由13位，平均年齡逾80歲的失智症長輩所組成。

農曆年節前夕，在伊甸基金會及志工的協助下準備圍爐辦桌，宴請長輩與家人，提前品嘗年味外，也策劃一場另類的「白色伸展台」活動，透過這次走秀幫助失智長輩找回活力。今年85歲，首度擔綱模特兒走紅毯的江林翠鑾阿嬤直呼：「好好玩，很開心」。

伊甸社工葉子菱表示，翠鑾阿嬤約2年前來到北投頤福日照中心。受到重度失智症的影響，不僅遺忘部分生活技能，像是上廁所、穿衣服、吃飯等，也喪失口語表達能力。只會用簡單詞彙，以及搖頭、點頭來表達自我想法。

葉子菱說，翠鑾阿嬤年輕時熱衷於藝術創作，特別是國畫，甚至還開過畫展。因此透過繪畫、塗色等藝術治療課程，讓翠鑾阿嬤找回過去的記憶。再經過與其他長輩的互動，及照服員、社工的鼓勵與練習，逐漸恢復語言表達能力。多重刺激下，已比剛來時進步許多，時常親切地與其他日照中心的長輩或家屬打招呼。

翠鑾阿嬤的進步不僅如此，來到日照中心後，有老師及其他長輩的陪伴與互動，除了交到許多忘年好友，一起散步、一起聊天外，翠鑾阿嬤也會幫忙照顧、陪伴其他長輩。甚至會主動拿起抹布、掃具，把日照的環境清潔一番，不只是小幫手，也是親善大使。對於這次的走秀表演，翠鑾阿嬤開心了很久，甚至偷偷練習走秀舞台步。

根據政府統計，65歲以上人口已突破330萬人，隨著高齡、少子化趨勢到來，長者照護的壓力將越來越重。伊甸長期關注弱勢長輩，從服務經驗中發現，除了專業的照護外，有溫度的陪伴更是不可或缺。

罹患失智症的長輩需要大家的關心與照顧，透過走秀活動，包含事前的服裝挑選、彩排及現場梳妝、走台步，都讓長輩及家屬有相當的參與。不僅留下難忘回憶，也幫助他們重新拾回自信，這樣有溫度的陪伴照顧，正是容易被忽略的關鍵。

伊甸資源發展處處長張炎玉表示，伊甸連續6年來舉辦愛圍爐活動，陸續在全台舉辦超過30場的圍爐活動，邀請超過2500位服務對象與家人一起吃團圓飯。同時也幫助近200位行動不便的年長者或身心障礙者，準備年菜送到家的到宅圍爐服務，期盼社會大眾一起響應支持「愛．圍爐」計畫，在有溫度的陪伴下，不只吃暖、心更暖，一起過好年。

(中時 )