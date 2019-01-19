衝鋒槍大刺刺放櫃子展示火力 毒販身揹3條通緝被逮

謝嫌的衝鋒槍就放在客廳櫃子上。（陳鴻偉翻攝）

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22歲謝姓男子好勇鬥狠，5年來不斷犯案，身揹傷害、殺人未遂及詐欺等3條通緝，在北市到處逃亡躲藏，期間以販毒維生，為免黑吃黑及警方查緝，經常隨身攜帶1把衝鋒槍「展示火力」，北市警方經循線追查，日前前往北投逮人，發現謝將槍枝大剌剌放在租屋處的陳列架上，訊後將他解送歸案，並擴大追查謝的販毒網絡及槍枝來源。

北投分局偵查隊長郭建成指出，謝嫌個性衝動，年紀輕輕就犯案累累，陸續涉及傷害、殺人未遂以及詐欺等多起案件，但他交保後卻拒不到案，開始在大台北一帶到處藏匿、流竄，平時晝伏夜出且不斷更換住所。

警方閃電攻堅，謝嫌措手不及。（陳鴻偉翻攝）

警方近日獲報，謝嫌近期在北投一帶活動，並販售安非他命、K他命牟利，而為防身經常帶著1把衝鋒槍，警方經連日追查，16日前往北投某民宅閃電攻堅，讓謝措手不及當場被逮。

警方進入客廳時，發現衝鋒槍和7顆子彈，就大剌剌地放在櫃子上，現場另有1公斤的K他命毒品，警訊後依槍砲、毒品罪將他送辦，通緝3罪則另行解送地檢署歸案。

警方起獲1公斤K他命。（陳鴻偉翻攝）

北市刑大指出，警方近日執行肅槍、掃黑、打詐等專案，專案期間共計查獲各類案件547件693人，各式毒品26.86公斤，另有3把改造槍械及11發子彈，為市民打造良好的安居生活努力。

(中時 )

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