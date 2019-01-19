法式牛軋糖自己做！「開元食品」推手作烘焙課程

2019年01月19日 17:07 工商 劉馥瑜

春節將至，牛軋糖是台灣代表伴手禮之一！瞄準過年送禮商機，加上近年流行的手作烘焙趨勢，開元食品攜手人氣烘焙名師麥田金，以開元食品代理的VALRHONA奇想系列，創作出「繽紛法國杏仁奇想牛軋糖」、「繽紛法國草莓奇想牛軋糖」、「繽紛法國杏百香果奇想牛軋糖」3種具有法國風味的牛軋糖，並以此為主題開出烘焙課程，甫推出就吸引1,400人報名！

開元食品企業事務部副總經理賴櫻暖表示，據網路消費者指數研究發現，消費市場春節檔期禮品消費金額高達36億元，當中除了傳統禮品，近年來消費者對於手作禮品的喜好度，也有明顯增加的趨勢，因此，開元特別與烘焙名師麥田金老師合作，推出VALRHONA奇想系列手作禮品，讓民眾可以親自手工製作出高檔的五星級年節禮品，無論是送禮或自行延伸，發展出網購、店鋪新品，都是很好的選擇。

從事甜點烘焙教學有20年經驗的麥田金老師說，參與課程的學員，除了一般消費者與手作愛好者以外，還有很多學員是具有烘焙業或團購的背景，若以單店平均接單的手作禮盒來看，幾乎可為店家多賺1個月年終。

據業者介紹，開元食品代理的VALRHONA奇想系列，於2018年夏天上市，有草莓、杏仁、百香果三種口味，是全球首款水果調溫可可脂系列，是以天然水果粉搭配可可脂製成，一入口即感受到天然新鮮的水果風味及香氣，還有可可脂的綿密化口性，加上水果／杏仁自然的顏色，完全不需要添加色素，融入甜點或糖果中即呈現相當討喜的色澤。

業者指出，麥田金老師以VALRHONA奇想系列創意發想，發展出草莓、杏仁、百香果三種風味的牛軋糖烘焙課程，不到8周已幾乎滿額，預計到過年前，學員人數則會突破1,400人，這些學員不僅有家庭主婦、上班族，更有些學員本身也是烘焙業者，將這類的烘焙產業中的DIY課程，打出一套特殊的長尾策略。

(工商 )