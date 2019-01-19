春節交通疏導台南市三箭齊發

台南市長黃偉哲（右六）率交通、警政、民政等單位宣導春節交通疏導計畫，希望民眾能夠輕鬆享受春節假期。（洪榮志攝）

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因應農曆春節大批觀光人潮及車潮，台南市政府交通局19日針對春節期間2大活動及9大景點公布交通疏運計畫。市長黃偉哲也呼籲各界前來台南行春時，盡量以步行、搭乘交通運輸系統或騎乘T-bike的方式，減少開車機會，如此才能好吃、好玩、好行、不塞車。

提醒遊客留意，台南市的計程車費率春節期間會加價，2月1日凌晨0時起至2月10日夜間12時，亦即農曆除夕前3天至大年初六，除分別依平常日的日、夜間費率（夜間23時至凌晨6時加2成）計費外，全天均另外多加50元，現行台南市計程車的計費表均已內建春節加成功能，民眾只要依表面所示金額支付車資即可。

交通局長林炎成表示，春節期間為讓市民及旅遊民眾能夠愉快享受「慢遊」，已擬定交通疏導及相關的配套措施，將提供府城觀光巡迴巴士免費搭乘、雙層巴士票價優惠、台灣好行88及99路公車半價等優惠，歡迎民眾前來古都台南體驗「搭乘公車、騎腳踏車、輕緩步行」的慢遊輕旅行。

市府還針對台南市2大活動與9大景點，從交通疏導、停車規畫、公共運輸等3方面，擬定完善的交通疏運措施。其中，交通疏導方面，將採取動線分流、人車分道；停車規畫方面，將設立區外停車；公共運輸方面，更推出以公車為主、接駁為輔的計畫。

(中時 )

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