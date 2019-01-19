迪麗熱巴俠女上身 過年節目大秀頂碗絕技

2019年01月19日 16:43 中時電子報 中時電子報

由迪麗熱巴與周渝民主演的古裝武俠大戲《烈火如歌》，正在中天綜合台、中天娛樂台接力播出中。（圖／中天）

迪麗熱巴主演的《烈火如歌》，近日劇情進入「身世謎」與「身分謎」兩大哽，即將揭曉的精彩情節。（圖／中天）

26歲的迪麗熱巴堪稱戲劇圈90後最夯花旦，長官精緻、身材高挑、演技自然不做作，不只在戲劇上表現亮眼，她也時常在微博上與粉絲親切互動，農曆年節將至，近日她在微博po出一段影片並寫上「年會節目、請勿模仿」，身穿長版紅色帽T的迪麗熱巴，頭頂上頂著一整疊的碗，只見她雙手懸空、輕盈的轉了兩圈，頭頂上的碗完全沒滑落，接著她前後走動擺出走秀姿態。

從迪麗熱巴頭到尾面帶甜美笑容，一派輕鬆，最後反手將碗一個接著一個取下，連著取了5個碗後，最後一個碗中居然還能倒出水來，短短不到一分鐘的影片大秀高難度雜耍動作驚呆粉絲，紛紛大讚迪麗熱巴果然武功高強、俠女上身。

由迪麗熱巴與周渝民主演的古裝武俠大戲《烈火如歌》正在中天綜合台、中天娛樂台接力播出中，近日劇情進入「身世謎」與「身分謎」兩大哽即將揭曉的精彩情節，劇中迪麗熱巴的大師兄戰楓（張彬彬飾）在被邪惡的暗河宮挑撥指使下，一步一步走向弒師、殺父的悲劇裡，迪麗熱巴飾演的女主角烈如歌能挽回局面嗎？

此時一向守護在如歌身邊的銀雪（周渝民飾）卻幻化成白髮蒼蒼的老人，如歌會發現他的真實身分嗎？想看更多迪麗熱巴與周渝民的精采好戲，請鎖定週一至週五晚間8時中天綜合台、晚間10時中天娛樂台《烈火如歌》。

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