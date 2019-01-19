喵星人練武功 台味「星貓」出動

2019年01月19日 17:07 中時 許文貞

美漫有「驚奇四超人」、「超人特工隊」等英雄小隊拯救世界，如今台灣也有動畫團隊花11年打造台味十足的《貓影特工》，動畫中的貓能變身成「太極星貓」，不只會彼此吐槽「87分不能再多」、賣萌裝可愛，更身懷駭客技能、太極拳法等十八般武功。當世界面臨存亡危機，「星貓」必須在不被人類發現的狀況下秘密出動偵查，打擊惡人，化解危機。

導演張永昌表示，選用貓當主角的原因之一是自己曾經養過貓，覺得貓同時很可愛也身手矯健，希望大家「有貓就按讚」，在台灣自製動畫片稀少的狀況下，爭取觀眾的注意。

故事圍繞「太極星貓」的第一小隊成員巴狄與卡利，巴狄個性衝動，雖然是隊上的英雄，卻也惹出很多麻煩。卡利雖然沈穩，但年幼時經歷地震，被深陷瓦礫堆中的主人趕跑，因此不信任人類，但隨著故事發展，卻必須要與人類合作，才能打倒邪惡反派。

卡利的遭遇源自張永昌自己的經驗，「我曾經養過兩隻貓，有一隻就像卡利，是從窗台撿回來的。921大地震的時候，台中的工作室在12樓，我唯一能做的就是抱著兩隻貓往下跑，還好都平安。」兩隻貓在張永昌人生低潮時陪伴他，但最後為了讓牠們生活在更好的環境，還是只能忍痛送給朋友照顧，也讓他心中十分掛念。

張永昌表示，他從小就喜愛動漫畫，也愛看動作片，包含漫威、DC的英雄電影，「以前的台灣動畫片多以在地民俗、傳統或宗教為題材。但我很喜歡英雄片，因此希望做一部台灣的動作動畫電影。當動畫類型變得更多元，就更有機會拓展華人市場。」

可惜企業多半對台灣動畫片沒有信心，投資有限。張永昌笑說，原本野心很大，像是武打部分，甚至找來武術老師親自演示動作，再用「動態擷取技術」呈現在大螢幕上，卻因為資金不足，斷斷續續製作11年後，終於在今年上映。

張永昌表示，「美國一部動畫長片動輒投入一、兩億美金，我們卻只能用不到200萬美金（約6000萬台幣）完成，所以《貓影特工》在畫面、技術上很難有皮克斯的水準。但我能做到的，就是好好的講一個英雄故事。」

(中時 )