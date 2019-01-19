金門春聯大放送 20好手現場揮毫

金門縣文化局與書法學會合辦「珠碧桃符喜迎春」春聯大放送活動。（李金生攝）

友善列印
中時
一早就有民眾前往等候，希望明年開春迎來好彩頭，好運從年頭直到年底。（李金生攝）
現場翰墨飄香，紅紙寫滿吉祥，洋溢歡欣喜樂氣氛。（李金生攝）
民眾扶老攜幼索取春聯，也欣賞各家筆法。（李金生攝）
迎接新春來到，小朋友也好開心！（李金生攝）
書法好手蘸飽墨汁，落筆盡是吉祥話。（李金生攝）
大紅春聯舖滿一地，洋溢迎新熱鬧氣氛。（李金生攝）
有的寫來遒勁有力，有的看似行雲流水，頗具藝術性和節奏感。（李金生攝）
民眾開心索取春聯，也欣賞名家現場揮毫。（李金生攝）

迎接己亥豬年的來臨，金門縣文化局與書法學會合辦「珠碧桃符喜迎春」春聯大放送活動，今（19）日邀請地區書法好手在1樓大廳揮毫，現場翰墨飄香，紅紙寫滿吉祥，洋溢歡欣喜樂氣氛。

這項在戊戌狗年將盡，己亥豬年即將來到，送舊迎新之際登場的「寫春聯、送春聯」活動，今天上午上午8時30分至11時30分、下午2時至4時，分2階段在縣文化局登場，一早就有民眾前往等候，希望明年開春迎來好彩頭，好運從年頭直到年底。

承辦的金門縣書法學會，今年出動吳鼎仁、吳宗陵、孫國粹、陳炳仁、楊誠國、鄭有諒、蔡顯吉、蔡錦海、張素勤、陳添財、洪明燦、張水團、呂光浯、張清忠、陳志鈺、王金鍊、陳應德、楊清國、翁坤成、許永贊等20餘人共襄盛舉。

現場民眾專注看著他們蘸飽墨汁，落筆盡是吉祥話，無論是迎春即景的「金豬報喜慶豐年」、「燕語鶯歌頌華年」或常見的「竹報平安」、「五福臨門」，都讓大家看得好開心。

不少到場索取春聯的民眾，也在全島書法好手「以筆會友」的難得聚會中，欣賞他們不同的筆法，有的寫來遒勁有力，有的看似行雲流水，頗具藝術性和節奏感，更有人左右開弓「雙管齊下」，讓人目不暇給。

(中時 )

喵星人練武功 台味「星貓」出動 芝加哥交響亞巡第一站台灣團員想…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。