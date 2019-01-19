金門春聯大放送 20好手現場揮毫

2019年01月19日 17:03 中時 李金生

一早就有民眾前往等候，希望明年開春迎來好彩頭，好運從年頭直到年底。（李金生攝）

現場翰墨飄香，紅紙寫滿吉祥，洋溢歡欣喜樂氣氛。（李金生攝）

民眾扶老攜幼索取春聯，也欣賞各家筆法。（李金生攝）

迎接新春來到，小朋友也好開心！（李金生攝）

書法好手蘸飽墨汁，落筆盡是吉祥話。（李金生攝）

大紅春聯舖滿一地，洋溢迎新熱鬧氣氛。（李金生攝）

有的寫來遒勁有力，有的看似行雲流水，頗具藝術性和節奏感。（李金生攝）

民眾開心索取春聯，也欣賞名家現場揮毫。（李金生攝）

迎接己亥豬年的來臨，金門縣文化局與書法學會合辦「珠碧桃符喜迎春」春聯大放送活動，今（19）日邀請地區書法好手在1樓大廳揮毫，現場翰墨飄香，紅紙寫滿吉祥，洋溢歡欣喜樂氣氛。

這項在戊戌狗年將盡，己亥豬年即將來到，送舊迎新之際登場的「寫春聯、送春聯」活動，今天上午上午8時30分至11時30分、下午2時至4時，分2階段在縣文化局登場，一早就有民眾前往等候，希望明年開春迎來好彩頭，好運從年頭直到年底。

承辦的金門縣書法學會，今年出動吳鼎仁、吳宗陵、孫國粹、陳炳仁、楊誠國、鄭有諒、蔡顯吉、蔡錦海、張素勤、陳添財、洪明燦、張水團、呂光浯、張清忠、陳志鈺、王金鍊、陳應德、楊清國、翁坤成、許永贊等20餘人共襄盛舉。

現場民眾專注看著他們蘸飽墨汁，落筆盡是吉祥話，無論是迎春即景的「金豬報喜慶豐年」、「燕語鶯歌頌華年」或常見的「竹報平安」、「五福臨門」，都讓大家看得好開心。

不少到場索取春聯的民眾，也在全島書法好手「以筆會友」的難得聚會中，欣賞他們不同的筆法，有的寫來遒勁有力，有的看似行雲流水，頗具藝術性和節奏感，更有人左右開弓「雙管齊下」，讓人目不暇給。

(中時 )